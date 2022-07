Atletas Olímpicos já têm uma casa só para eles em Bicesse

Entornointeligente.com /

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, e o presidente da Câmara Municipal de Cascais (CMC), Carlos Carreiras, enalteceram na quinta-feira a inauguração da sede da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), em Alcabideche.

«Esta é uma semente que vai dar muitos frutos. Olhando para o futuro, esta associação, com estas instalações, alguns programas e serviços que pode criar, pode ser de facto um parceiro cada vez mais indispensável para o poder público e para o movimento olímpico e para o alto rendimento», destacou João Paulo Correia, desejando as maiores felicidades à direção e a todos os associados da AAOP.

Já Carlos Carreiras, além de confessar o «orgulho enorme» que é para Cascais receber «a sede de quem, em algum momento, representou o país e representou-o bem», revelou existirem ambições maiores.

Subscrever «Já está acordado entre nós [CMC e AAOP] que esta será uma sede de trabalho, de encontro, e a sede institucional será numa zona nobre de Cascais, atrás do edifício da CMC, onde vamos reunir um conjunto de instituições e associações que, de alguma forma, têm uma relação com o exterior, em termos internacionais. Já está acordado, só falta executar essa instalação», comunicou, anunciando ainda a compra de um terreno com 43 hectares nas proximidades, «onde poderá ser praticado um conjunto de atividades físicas, nomeadamente olímpicas».

A inauguração das instalações da AAOP, localizadas num bairro camarário de Cascais, contou com a presença de dezenas de convidados, entre eles antigos atletas olímpicos, como Nuno Delgado, Célio Dias, Joana Pratas, Marco Fortes, Patrick Monteiro de Barros e várias individualidades, como o presidente do IPDJ, Vítor Pataco, o representante do Comité Olímpico de Portugal, João Paulo Almeida, e o presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, Manuel Brito, entre outros.

«Para nós é uma data espetacular, porque no fundo o que queríamos fazer e a nossa promessa era dar rosto aos atletas olímpicos, aumentar a sua capacidade interventiva e criar a sustentabilidade e autonomia financeira da AAOP», comentou Luís Alves Monteiro, presidente daquela associação.

Além de explicar que a sede foi «construída de acordo com três pilares estratégicos, para os atletas, pelos atletas e para a sociedade», Alves Monteiro partilhou com todos o objetivo do lema.

«Queremos identificar os atletas com base nos seus perfis. Pelos atletas, porque achamos que têm uma capacidade interventiva e são modelos nesta nossa sociedade e podem ser usados para passar mensagens de responsabilidade social. E para a sociedade, porque esse é o nosso foco», finalizou o anfitrião da nova sede da AAOP.

