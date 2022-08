Atleta brasileiro morre durante ultramaratona no Mont-Blanc

Entornointeligente.com /

Um atleta brasileiro morreu na madrugada desta terça-feira num acidente durante uma das provas da Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), uma ultramaratona de montanha.

De acordo com a organização da prova, o homem, que participava na PTL – uma prova de ultra resistência por equipas de 300 quilómetros e 25 000 metros de altitude -, foi vítima de um «acidente».

A morte aconteceu antes das 1.30 horas (00.30 em Lisboa), quando o atleta «estava com sua equipa, na rota oficial localizada entre Col du Tricot e o Refugio de Plan Glacier'», acrescenta o comunicado.

Subscrever «A equipa de resgate com helicóptero chegou ao local e confirmou a morte», afirmou a organização, que decidiu manter o evento e informou os participantes sobre a situação.

A PTL é uma das oito corridas organizadas esta semana pelo Ultra-Trail del Mont-Blanc, que terá quase 10 mil participantes.

A principal prova do UTMB, uma ultramaratona de 171 quilómetros, está programada para sexta-feira em Chamonix, no leste de França, com 2300 atletas.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

