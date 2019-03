Llegan primeros hologramas 3D que pueden verse desde todos los ángulos

Entornointeligente.com / Los primeros hologramas tridimensionales realistas que pueden verse desde cualquier ángulo, al estilo de la holocubierta de Star Trek, han sido logrados por primera vez por científicos de Turquía. La famosa holocubierta de Star Trek es una etapa de realidad virtual que simula cualquier objeto en 3D como si fuera real. Sin embargo, la proyección holográfica 3-D nunca se había realizado a ese nivel. Ahora, un equipo de la Universidad de ­Bilkent, Turquía, ideó una manera de proyectar hologramas que representan imágenes complejas en 3-D. Su método fue destacado en Nature Photonics. “Logramos esta hazaña yendo a los fundamentos de la holografía, creando cientos de cortes de imágenes, que luego se pueden usar para volver a sintetizar la compleja escena original”, dice Ghaith Makey, el primer autor del artículo. “Hasta ahora, no ha sido posible proyectar simultáneamente un objeto completamente 3D, con sus partes posterior, media y delantera. Nuestro enfoque resuelve este problema con un cambio conceptual en la forma en que preparamos los hologramas. Explotamos una conexión simple entre las ecuaciones que definen la propagación de la luz, las mismas ecuaciones que fueron inventadas por Jean-Baptiste Joseph Fourier y Augustin-Jean Fresnel en los primeros días de esa ciencia”, dice el profesor On Tokel, uno de los autores del artículo. Sin embargo, para alcanzar su objetivo, los investigadores tuvieron que introducir otro ingrediente crítico. La proyección en 3-D sufriría de interferencia entre las capas constituyentes, que debía ser suprimida eficientemente. “Un avance tecnológico rara vez puede atribuirse a un resultado matemático fundamental”, dice el profesor Fatih Ömer Ilday, el otro autor del artículo. “Las proyecciones 3-D realistas no se pudieron formar antes, principalmente porque requiere una proyección adosada de un gran número de imágenes 2-D para que parezcan realistas, con posibles interferencias entre las imágenes. Utilizamos un corolario de la célebre teorema del límite central y la ley de los grandes números para eliminar con éxito esta limitación fundamental”. Por su parte, el profesor Serim Ilday del equipo de Bilkent dice que “nuestros hologramas ya superan todos los hologramas 3D anteriores sintetizados digitalmente en cada métrica de calidad. Nuestro método es universalmente aplicable a todos los tipos de medios holográficos. Las aplicaciones inmediatas pueden ser en pantallas 3D, visualización médica, control de tráfico aéreo, pero también en las interacciones con láser y en el microscopio “. Imprimir

