Atlas pierde a Hugo Nervo por expulsión y no estará ante Chivas

El defensa rojinegro Hugo Nervo sujetó a Ángel Sepúlveda cuando quedaba solo frente a Camilo Vargas y se llevó la tarjeta roja luego de una revisión en el VAR en la primera parte del Atlas vs Querétaro .

El árbitro central Fernando Guerrero no había señalado la expulsión en primera instancia, pero fue llamado al monitor y rectificó su decisión.

Al ser expulsado , el defensa se perderá el Clásico Tapatío ante Chivas , de la octava fecha del Apertura 2022 .

«Tienen que expulsar a Nervo , por favor, qué pésima aplicación de la regla de juego, Guerrero va al Mundial de VAR, qué pena», señaló Felipe Ramos Rizo, analista arbitral de ESPN .

«Es una falta muy clara que no hay necesidad de ir al VAR, Guerrero, en la comodidad de que le VAR resuelva todo» añadió el exsilbante internacional.

Para mala suerte de Atlas , tres minutos después, Querétaro abrió el marcador con un cabezazo de Ángel Sepúlveda, quien marcó el 0-1 antes del descanso.

De esta forma, Nervo dejó en inferioridad numérica a Atlas y encima su tarjeta roja repercutirá en el siguiente compromiso de su equipo, que no contará con él en el partido más importante de los rojinegros, el Clásico Tapatío contra Chivas .

Hugo Nervo vio la tarjeta roja en el Atlas vs Querétaro. Imago7 Además de analizar la jugada de la tarjeta roja , Ramos Rizo aseguró que no se señalaron dos penales claros durante el primer tiempo, uno para cada equipo: «El ‘Cantante’ pésimo, un penal a favor de Atlas que no sanciona, otro más a favor de Querétaro , falta de Vargas que ni en cuenta, pésimo en general el arbitraje».

Fernando Guerrero, quien dirige el juego Atlas-Querétaro , de la séptima fecha, será mundialista en Qatar 2022. El silbante forma parte de la quinteta de mexicanos que participará en la Copa del Mundo, pero su intervención estará en la cabina del videoarbitraje.

En el segundo tiempo se emparejaron las acciones sobre el terreno de juego, ya que Omar Mendoza fue expulsado por doble amarilla al 61′ y Atlas consiguió la remontada con goles de Luis Reyes (de penal), Ozziel Herrera y Julián Quiñones.

En la próxima jornada, Atlas visitará a Guadalajara en el Estadio Akron, mientras que el Querétaro de Mauro Gerk recibirá en La Corregidora al Atlético de San Luis.

