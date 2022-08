Atlas perdió regularidad en sus alineaciones

Entornointeligente.com /

Luz del Carmen Godínez asume hoy la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en medio del rechazo de más de 70 organizaciones civiles, activistas y académicos, quienes en días pasados solicitaron al Congreso local reponer la elección.

Tras cumplir ayer con el proceso protocolario de entrega-recepción, la nueva presidenta destacó que fortalecerá el trabajo realizado en la pasada administración. «Sé que es un tren que viene caminando, no lo podemos parar, entonces súbanme a su tren, vamos a seguir trabajando».

Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, consideró que debido al desaseo que hubo en la designación, el primer pendiente que tiene la nueva titular de la CEDHJ es garantizar una legitimidad que está viciada desde el inicio.

«La verdad es que la credibilidad, la legitimidad, autonomía e independencia de la Comisión están por los suelos, no existe hoy en día alguien que crea en esa nueva presidenta».

Entre los retos más sustantivos, agregó, se encuentra el que la CEDHJ realice su trabajo de la manera más seria y técnica posible. «Y que pueda abordar todos los derechos humanos. Vemos las crisis que vive Jalisco: todos los días tenemos noticias sobre los primeros lugares en desapariciones, fosas… la inseguridad está tremenda, el tema del agua es un gran reto».

En el pronunciamiento realizado por las organizaciones y activistas se denunció un retroceso continuo en la defensa de los derechos humanos.

Luz del Carmen Godínez González Nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Licenciada en Ciencias de la Familia. Entre 2003 y 2015 ocupó diversos cargos en los Sistemas DIF Jalisco y DIF Guadalajara. Entre junio de 2016 y hasta octubre de 2021 trabajó como Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guadalajara (SIPINNA). Desde el 1 noviembre de 2021 y hasta su nuevo nombramiento, se desempeñó como jefa de Departamento en el Ayuntamiento de Guadalajara. De acuerdo con su currículum, su campo de experiencia es la «política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia». Luz del Carmen Godínez ha ocupado diversos cargos en los Sistemas DIF Jalisco y DIF Guadalajara, además del SIPINNA de Guadalajara. EL INFORMADOR/Archivo LA VOZ DEL EXPERTO

Ven fundamental el trabajo y voz de la presidenta Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO.

«Por ejemplo, en recibir todas las quejas e iniciar de oficio las quejas que tengan que ver con estas violaciones de derechos humanos, tramitarlas de manera oportuna y hacer recomendaciones a las diferentes instituciones y, de nueva cuenta, usar su fuerza moral para que se cumplan adecuadamente».

La académica comenta que hay algunos casos en los que se consideraba que el organismo estaba haciendo un trabajo interesante porque emitió recomendaciones, como es el de las desapariciones. «Cuando uno empieza a hacer un análisis técnico de esas megarecomendaciones, nos damos cuenta que la Comisión acumulaba una cantidad importante de expedientes relacionados con desapariciones».

La Entidad, primer lugar en desapariciones La semana pasada, la CEDHJ emitió el Informe de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el que reporta que según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 15 de marzo de 1964 al 31 de diciembre de 2021, Jalisco se ubicó como la Entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, con 15 mil 772. La Región Centro cuenta con la más alta cantidad de registros de personas desaparecidas. La Región Altos Norte se ubica en segundo lugar con el mayor número de personas desaparecidas, «particularmente en Lagos de Moreno, se concentra el mayor número de casos: este municipio limita con Aguascalientes y Guanajuato, ello lo convierte en una ruta de conexión a otras Entidades del país que facilitan las actividades legales o ilegales por su punto de ubicación geográfica». Se agrega que al estudiar el fenómeno por tasas, es decir, en un cálculo proporcional entre el número de casos y la cantidad de habitantes por municipio, «lideran Santa María del Oro, San Martín de Bolaños, Tuxcacuesco, Encarnación de Díaz, y San Gabriel». Aumentan señalamientos Durante el primer semestre de este año aumentaron las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Entre enero y mayo pasados se registraron un total de tres mil 724 (que incluyen a cuatro mil 126 personas agraviadas), frente a las tres mil 304 que se presentaron en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento de 12.7 por ciento.

Lo anterior, según un análisis realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG). «Una queja puede ser levantada cuando los derechos fundamentales de una persona han sido violentados».

En el reporte se puntualiza que febrero fue el mes con mayor número de quejas registradas durante este año, con mil 268, en tanto que en mayo se tuvo la menor cantidad con 391.

Entre las supuestas violaciones mencionadas en las quejas, la de mayor frecuencia fue la prestación indebida del servicio público, con 990 denuncias. «La segunda violación más mencionada fue la negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua, con 977 señalamientos y la tercera más mencionada en las quejas fue la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica con 564 señalamientos».

De acuerdo con las estadísticas de la CEDHJ, la autoridad más señalada por supuestas violaciones a los derechos humanos durante este primer semestre de 2022, fue el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) con mil 288 señalamientos.

La segunda autoridad contra la que se presentaron más quejas fue la Secretaría de Educación del Estado, con 521. En tercer lugar se ubica la Fiscalía del Estado con 460 señalamientos.

Las Paritaristas acudieron a la CEDHJ a pedir justicia por omisiones en el caso de Luz. EL INFORMADOR/G. Gallo Las mujeres presentan más quejas ante Derechos Humanos de Jalisco Luz Raquel Padilla Gutiérrez, madre cuidadora de un niño con autismo y quien en mayo pasado había denunciado amenazas por parte de uno de sus vecinos, falleció el pasado 19 de julio tras el ataque que sufrió tres días antes, cuando le rociaron alcohol y le prendieron fuego en la colonia Arcos de Zapopan.

Por este caso, el grupo de Las Paritaristas presentó ayer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

De las cuatro mil 126 personas agraviadas que presentaron una queja ante este organismo durante el primer semestre de este año, dos mil 248 son mujeres, lo que equivale al 54.5% del total de señalamientos presentados en el primer semestre, según un análisis realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG).

El 21 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la CEDHJ emitieron un exhorto dirigido a las autoridades locales a realizar una investigación exhaustiva, con perspectiva de género y de derechos humanos sobre el presunto feminicidio de Luz.

«Ambas Comisiones llaman a las autoridades responsables de la procuración de justicia del Estado de Jalisco a actuar con diligencia en la investigación de este lamentable caso hasta esclarecer los hechos».

Ante otros casos de mujeres denunciados a nivel local, el pasado 22 de julio, la CEDHJ emitió un pronunciamiento para que en Jalisco se legisle e implementen políticas públicas tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres.

En éste se puntualiza que la violencia vicaria es una forma de violencia machista en la cual los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, sujetos a su tutela, guarda y custodia, son víctimas directas de este tipo de violencia al ser utilizados por la persona agresora para continuar haciendo daño a la madre.

«Entre algunas de sus manifestaciones se encuentran: las amenazas de quitárselos, matarles, causarles daño por ser lo que ‘más les duele’, utilizar los espacios de convivencia con hijas e hijos para retenerles, o para aprovechar insultar a la madre y hablarles mal de ella».

Además del Congreso del Estado, se hace un llamado al Poder Judicial del Estado para que elabore un protocolo o lineamientos que sirvan de guía práctica de actuación en los casos en los que se alegue o advierta la violencia en razón de género.

Paritaristas exigen disculpas públicas Por las omisiones en el caso de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada el 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan y falleció tres días después, Las Paritaristas presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Además, clausuraron los edificios del Ayuntamiento de Zapopan, la Comisaría del mismo municipio y el Palacio de Gobierno.

Pero también exigieron disculpas públicas al presidente municipal, Juan José Frangie y un pronunciamiento al resto de las autoridades involucradas.

Nancy Castañeda, vocera de Las Paritaristas, señaló que a cada víctima se le debe hacer un plan especial, porque no se puede poner un plan genérico para todas. «Exigimos disculpas públicas del mismo tamaño de las declaraciones que dio. Debería ser una disculpa con el mismo alcance y mismos medios de comunicación. Y haciendo que tus propios servidores públicos que compartieron la revictimizacion también compartan la disculpa pública», expresó.

La semana pasada, Frangie aprovechó para hablar del caso, y aseguró que este hecho tocó las fibras más sensibles y dejó en evidencia los retos que se tiene en materia de violencia de género.

«Quiero ser muy honesto. Esta situación me ha sacudido muchísimo y me llevó a entender sobre lo que necesito aprender para tratar con empatía y respeto todos los casos de violencia contra las mujeres. Ofrezco una disculpa si me expresé equivocadamente», reconoció el presidente municipal de Zapopan.

Por otra parte, Las Paritaristas exigieron que se investigue quiénes fueron los servidores públicos omisos. «Pedimos un pronunciamiento a todas las autoridades, que realmente se pongan a trabajar. Desde Las Paritaristas ofrecemos una capacitación. Esperamos que la Comisión se pronuncie con medidas cautelares y meteremos los recursos jurídicos necesarios», dijo Castañeda.

ZAPOPAN

Nombran a nueva titular de la unidad de género El Gobierno de Zapopan informó que la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI), grupo operativo de respuesta inmediata y especializada en la protección de víctimas, cambia de titular con la llegada de Arcelia Abelar Serna, ante la renuncia del comandante Carlos Alberto Antonio Franco. La nueva titular de la UAVI llega con la tarea de cumplir e impulsar los proyectos que están pendientes, así como de reforzar la Unidad, una encomienda particular del presidente municipal, Juan José Frangie. «Con Abelar Serna, el Gobierno de Zapopan renueva y mejora la operatividad de la UAVI, así como los alcances y compromisos para la protección de la población vulnerable y particularmente de las mujeres», destacó. Con 49 años y casi 25 de servicio en la Comisaría de Zapopan, Abelar Serna es licenciada en Derecho por la Universidad Univer y actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Amparos. De acuerdo con el Ayuntamiento, en los últimos años se ha desempeñado como supervisora general, «labor en la que destacan sus funciones al estar a cargo de la revisión de los servicios de seguridad, que las unidades operen de forma óptima y llevar a cabo con eficiencia las indicaciones del alcalde y del comisario». Sigue #DebateInformador ¿Qué opina del trabajo de la CEDHJ?

