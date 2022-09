Atlanta United suspendió a Josef Martínez por «conducta inapropiada»

Entornointeligente.com /

De esta manera, el atacante venezolano se perderá el duelo del próximo sábado 10 de septiembre ante Toronto FC. además, sin dar mayores detalles sobre la supensión, el conjuto de las ‘Five Stripes’ reveló que Martínez se reincorporará a los trabajos con el equipo el próximo lunes 12 de septiembre.

«Atlanta United anunció hoy que ha suspendido a Josef Martínez por un juego por conducta perjudicial para el equipo. Martínez no participará en la actividad del equipo esta semana y no estará disponible para el sabado contra Toronto FC. Esta programado para reincoporarse al equipo el lunes 12 de septiembre», se lee en la misiva.

? | #ATLUTD announced today it has suspended Josef Martínez for one game. https://t.co/c53t6lxdQ5

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 7, 2022

La decisión disciplinaria anunciada en contra de Josef se produjo como consecuencia de sus acciones tras la derrota ante Portland Timbers, pues el delantero entró al vestuario y derribó una mesa, razón por la que el técnico mexicano lo confrontó y se produjo una discusión entre ambos.

Asimismo fuentes del club, revelaron al ya citado medio estadounidense que tuvieron que separar físicamente al jugador y al técnico, pues las cosas subieron de nivel y estuvieron cerca de protagonizar una pelea.

«Martínez simplemente lo golpea todo y hay pollo y arroz por todo el vestuario», reveló la fuente a The Athletic.

