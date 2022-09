Entornointeligente.com /

Atlanta United anunció este miércoles que ha suspendido a Josef Martinez por un partido por conducta perjudicial hacia el equipo. Martínez no participará de las actividades del equipo esta semana y no estará disponible este sábado contra Toronto FC. Su reintegro al equipo está programado para el lunes, 12 de septiembre.

📰 | #ATLUTD announced today it has suspended Josef Martínez for one game. https://t.co/c53t6lxdQ5

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 7, 2022

