Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Chegada do 5G Luva de Pedreiro Filme da Barbie ‘Guerra do dendê’ Ativistas do clima colam as mãos em quadros de galerias de Londres durante protestos Ativistas pedem que o governo acabe com as novas licenças de petróleo e gás. Por g1

05/07/2022 09h41 Atualizado 05/07/2022

1 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP

Ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil colaram as mãos na moldura de um quadro de 200 anos no National Gallery, em Londres, na segunda-feira (4), para pedir que o governo acabe com as novas licenças de petróleo e gás.

A dupla cobriu a famosa pintura de paisagem de John Constable «The Hay Wain» com uma versão modificada da imagem antes de colocar as mãos na moldura . A «nova versão» do quadro mostra como o petróleo destruirá o campo.

Nesta terça (5), o grupo protestou na Royal Academy of Arts e colou as mãos na moldura de uma cópia de «A Última Ceia», de Leonardo da Vinci. Os manifestantes também pintaram com spray a frase «sem óleo novo» abaixo do quadro.

2 de 9 Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP

«Estou aqui porque nosso governo planeja licenciar 40 novos projetos de petróleo e gás no Reino Unido nos próximos anos. Isso os torna cúmplices em empurrar o mundo para um clima inabitável e na morte de bilhões de pessoas nas próximas décadas «, disse a ativista Hannah Hunt, que protestou no National Gallery.

«Cobrimos o Hay Wain com uma versão que ilustra o impacto de nosso vício em combustíveis fósseis em nosso campo. A pintura é uma parte importante de nossa herança, mas não é mais importante do que os 3,5 bilhões de homens, mulheres e crianças já em perigo por causa da crise climática «, completou o outro ativista, Eben Lazarus.

Outros protestos

Na semana passada, os ativistas da Just Stop Oil se colaram aos quadros de pinturas em Londres, Manchester e Glasgow. Os apoiadores também interromperam o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, em Silverston, sentando a pista.

Hannah Hunt disse que os protestos só terminarão quando «o governo do Reino Unido fizer uma declaração significativa de que encerrará novas licenças de petróleo e gás «.

3 de 9 Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP

4 de 9 Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP Manifestantes do grupo climático «Just Stop Oil» colam as mãos na moldura de uma cópia de 'A Última Ceia' de Leonardo da Vinci, dentro da Royal Academy, Londres — Foto: James Manning/PA via AP

5 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Kirsty O'Connor/PA via AP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Kirsty O'Connor/PA via AP

6 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP

7 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP

8 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Kirsty O'Connor/PA via AP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Kirsty O'Connor/PA via AP

9 de 9 Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP Ativistas do clima cobrem quadro da National Gallery, em Londres, com 'uma visão apocalíptica do futuro' e colam as mãos em obra durante protesto — Foto: Carlos Jasso/AFP

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com