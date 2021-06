Atienden con éxito primer caso de embarazo y cáncer múltiple en hospital La Raza

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Gineco Obstetricia No. 3, "Dr. Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez", del Centro Médico Nacional La Raza, suma a su éxitos médicos la atención del primer caso de embarazo de una paciente con mieloma múltiple –cáncer en huesos y médula ósea- y diabetes, registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con un embarazo de 26 semanas, Abril, derechohabiente de 33 años de edad, fue atendida de forma oportuna por un equipo médico multidisciplinario que llevó a buen término su embarazo y da seguimiento al tratamiento del mieloma múltiple que padece en la columna, informó la doctora Cruz Elena Salazar Alarcón, ginecóloga y obstetra adscrita al Servicio de Medicina Materno Fetal.

El mieloma múltiple es una patología que se presenta en los huesos y médula ósea con poca frecuencia en personas jóvenes, y para el Instituto fue un gran reto porque sólo existen cuatro casos reportados de embarazos más mieloma múltiple en el país, agregó la especialista.

Explicó que la paciente presentaba dolor en la espalda y acudió al Hospital de Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas, donde le detectaron un tumor en la columna vertebral con la sospecha de posible mieloma múltiple, por lo que fue derivada al Servicio de Hematología de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza, donde confirmaron el diagnóstico, añadió Salazar Alarcón.

Dijo que en septiembre de 2020 confirmaron el embarazo de Abril y los especialistas en Hematología le explicaron que la complejidad de su enfermedad no permitiría un embarazo en condiciones favorables para ella y su bebé, situación que requirió su traslado a la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3.

Ahí, los médicos llevaron vigilancia estrecha del embarazo, control de la diabetes e iniciaron el tratamiento del mieloma de manera coordinada entre ambos hospitales para cuidar el desarrollo normal del feto, abundó.

Salazar Alarcón indicó que en el caso de Abril los riesgos eran muy altos porque el manejo de esteroides en dosis altas la ponía en una situación de peligro para procesos infecciosos, además se vigiló el desarrollo del bebé para que no sufriera alguna situación adversa, como restricción del peso y líquido intrauterino, el riesgo de toxicidad o malformaciones.

El equipo multidisciplinario que la atendió llevó a cabo un protocolo estricto que comprendió reposo absoluto y aislamiento durante 45 días hasta la resolución del embarazo.

La doctora Salazar Alarcón explicó que a las 35 semanas de gestación se interrumpió el embarazo y nació Valeria Fátima, con un peso de 2 kilos; la bebé estuvo en vigilancia en el Servicio de Pediatría durante cuatro días y fue egresada a casa junto con sus abuelos.

“El embarazo para mí fue muy sorpresivo pero también de mucha esperanza por todo, por el diagnóstico, por como yo me sentía. Fue un aviso de que todo iba a estar bien”, expresó Abril.

Les agradezco a todos los doctores y enfermeras del Seguro Social su atención y cuidados, siempre estaban al pendiente si yo necesitaba algo, que me alimentara bien y tomara los medicamentos. Quiero agradecerles, y ahora que mi bebé está bien es mucho mayor mi agradecimiento, abundó.

“La motivación la tengo, en mi familia, en mis hijos incluso por mí misma. Me he sentido muy cobijada con los médicos. Se me está atendiendo, hay gente que sabe lo que está haciendo y que me está ayudando a recuperar mi salud”, concluyó.

Este éxito médico de los especialistas de la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del CMN La Raza, se suma la primera cirugía intrauterina en el país practicada a una bebé de 28 semanas de gestación con hidrocefalia en 1999.

En julio de 2007, médicos de esta UMAE y del Hospital de Especialidades realizaron la primera cirugía simultánea de tórax y cesárea a una joven de 21 años con un embarazo de 34 semanas de gestación, a quien se le practicó posterior a la cesárea, un recambio valvular, evento sin precedente en la historia médica de nuestro país.

En mayo de 2008 en la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia se atendió con éxito el nacimiento de un bebé varón prematuro de 440 gramos y 24 semanas de gestación, primer micronato registrado por la historia médica mundial, entre otros éxitos médicos.

Actualmente, la población de influencia a atender es de 3 millones 738 mil 956 derechohabientes en edad reproductiva y susceptibles de padecimientos gineco-obstétricos, gineco-oncológicos e incluso atiende a neonatos.

Al día se realizan 26 cirugías, 557 consultas de especialidad y 30 de urgencia, 80 sesiones de quimioterapia, 55 ultrasonidos nivel 3, dos mil 135 estudios de laboratorio, 107 de Imagenología y 67 ingresos hospitalarios. Se atienden 14 nacimientos, de los cuales 30 por ciento corresponden a prematuros extremos.

