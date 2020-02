Aterriza con éxito en Madrid avión averiado de Air Canada

Entornointeligente.com /

Los pasajeros en un Boeing 767 de Air Canada que hizo un aterrizaje de emergencia el lunes por la noche en Madrid describieron cómo pasaron horas volando en círculos en tensa calma para quemar combustible. El vuelo AC837 partió de la capital española por la tarde con 128 pasajeros con destino a Toronto, pero tuvo que pedir un regreso de emergencia casi inmediatamente luego de que una de sus dos turbinas sufrió daños y un neumático se pinchó al despegue. Brock Mierzejewski, de Vancouver, que estaba en el vuelo con sus padres, le dijo a The Associated Press que “había mucha tensión nerviosa mientras estábamos en el aire, pero los pilotos hicieron un excelente trabajo en el aterrizaje”. “Estamos aún en shock, pero felices de estar a salvo”, dijo Mierzejewski poco después de aterrizar en el aeropuerto Barajas rodeado de vehículos de emergencia. Por el momento no hubo información sobre la causa del incidente. “Aterrizaron a salvo, todo está bien”, dijo Guido Fioravantti, desde Nueva York, cuyo padre estaba en el avión y le había dicho que la cabina permaneció “calmada y compuesta” durante el incidente. “Los pilotos entrenan mucho para eso, así que no hay motivo para pánico. Es más común de lo que piensa la gente”, dijo Fioravantti. Cuatro horas volando.- El avión se pasó cuatro horas volando en círculos cerca de Madrid para gastar combustible antes de ser lo suficientemente ligero para el aterrizaje. El Ministerio de Defensa de España envió un caza F-18 para evaluar los daños sufridos por el tren de aterrizaje. En un comunicado, la aerolínea dijo que el avión “sufrió problemas con una turbina poco después del despegue” del mismo aeropuerto, además de averías en uno de los 10 neumáticos con que cuenta el Boeing 767-300. Añadió que el aparato “está diseñado para operar con una sola turbina y nuestros pilotos están plenamente entrenados para esa eventualidad”. “No obstante, se declaró la emergencia para obtener prioridad para aterrizaje”, dijo Air Canada. Un vocero de Enaire, la autoridad de navegación aérea de España, dijo que el tren de aterrizaje del avión no se plegó adecuadamente durante el despegue y que una pieza pudiera haber dañado parte de la turbina. Numerosos habitantes de Madrid difundieron videos en redes sociales mostrando al avión volando a baja altura sobre la capital española.

