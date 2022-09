Atentado na Argentina une apoiadores e adversários de Cristina Kirchner : 'mancha a democracia'

Entornointeligente.com /

02/09/2022 07h30 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 Senadores de oposição e da base do governo expressaram repúdio à tentativa de atentado à vice-presidente do país, Cristina Kircnher, em 1º de setembro de 2022. — Foto: Divulgação/ Senado da Argentina Senadores de oposição e da base do governo expressaram repúdio à tentativa de atentado à vice-presidente do país, Cristina Kircnher, em 1º de setembro de 2022. — Foto: Divulgação/ Senado da Argentina

A tentativa de um brasileiro de assassinar a vice-presidente da Argentina , Cristina Kirchner , na noite de quinta-feira (1º), falhou, mas acabou gerando uma união entre apoiadores e oposição a Kirchner quase impensável até horas antes do episódio.

O senado da Argentina , que vive uma forte tensão política por conta de pedido de 12 anos prisão a Cristina Kirchner pelo Ministério Público do país, divulgou uma nota em comum repudiando o ataque, que, segundo o comunicado, «mancha a democracia».

O ataque a Cristina Kirchner momento a momento

Ainda durante a noite de quinta-feira, senadores de oposição e apoiadores de Kirchner se uniram no Senado e fizeram uma foto juntos para mostrar união diante do caso.

«Os blocos e grupos dos Senado da nação expressam seu enérgico repúdio à tentativa de assassinato à vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner, ocorrido (…) nas portas de sua residência. Também manifestamos nossa solidariedade absoluta com a senhora vice-presidente e sua família. Exigimos o rápido e completo esclarecimento deste fato lamentável, que mancha a vida em democracia», dizem os senadores, em nota conjunta.

Ministros argentinos farão reunião nesta sexta para discutir ataque a Cristina Kirchner Alberto Fernández decreta feriado nacional na Argentina após ataque contra Cristina Kirchner

2 de 2 Alberto Fernández e Cristina Kirchner depois de assumirem como presidente e vice da Argentina, em 10 de dezembro de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Reuters Alberto Fernández e Cristina Kirchner depois de assumirem como presidente e vice da Argentina, em 10 de dezembro de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Reuters

Ex-presidente e ex-primeira-dama da Argentina, Kirchner, que atualmente ocupa a vice-presidência de Alberto Fernández, voltou a ocupar o centro dos debates políticos no país. No fim de agosto, o Ministério Público pediu à Justiça que Cristina seja presa por 12 anos e seja inabilitada politicamente para sempre.

Os promotores acusam a vice-presidente de participar de um esquema para desviar dinheiro público quando ocupava a Presidência do país, de 2007 a 2015. Segundo a promotoria, empresários que participavam do esquema faziam contratos com o Estado e repassava uma parte das verbas a então presidente.

A decisão da Justiça está prevista para sair no fim deste ano.

