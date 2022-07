Atentado en el centro de Somalia deja dos muertos y 15 heridos

Entornointeligente.com /

Varios ministros y parlamentarios regionales resultaron heridos tras el ataque suicida con coche bomba contra un hotel de la ciudad de Jowhar.

Al menos dos personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un atentado suicida con coche bomba registrado en un hotel en la ciudad de Jowhar, en el centro de Somalia, capital del estado de Hirshabelle, confirmó un funcionario del Gobierno.

Varios ministros y parlamentarios regionales resultaron heridos tras el ataque suicida con coche bomba contra un hotel de la ciudad de Jowhar, a unos 90 kilómetros de la capital de Somalia, Mogadiscio.

Al-Shabab se atribuyó la responsabilidad del último ataque y dijo que se dirigió a un hotel que albergaba a funcionarios regionales de Hirshabelle..

I strongly condemn today’s heinous terrorist attack targeted to a hotel in my hometown Jowhar . My deepest condolences go to the families and friends of the victims who lost their lives during the barbaric attack. I wish a speedy recovery to those who were injured. #Somalia pic.twitter.com/ntGkEZyHWr

— Hon Mohamed Ibrahim Moalimuu (@MOALIMUU) July 17, 2022 Daud Haji Irro, portavoz de Hirshabelle, señaló este domingo que el número de muertos podría aumentar después de que los atacantes embistieran un automóvil cargado de explosivos contra el hotel Nuur Doob, frecuentado por funcionarios del Gobierno regional.

El funcionario del Gobierno regional dijo que dos ministros y un legislador de Hirshabelle son los heridos en el ataque.

El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, expresó sus condolencias al pueblo de Jowhar, especialmente a aquellos que perdieron a sus seres queridos en la explosión.

Somali Federal government has sent to #Jowhar town, #Hirshabelle State two planes to evacuate those injured in today’s car bomb explosion in the town.

Al-Shabaab claimed responsibility for the attack. #Somalia pic.twitter.com/3ew5UKDt8x

— Radio Dalsan (@RadioDalsan1) July 17, 2022 En un comunicado, Barre indicó: «Hablé por teléfono con el presidente del estado de Hirshabelle, Ali Abdullahi Hussein Guudlawe, quien me dio información sobre la situación y el lugar donde ocurrió la explosión».

El primer ministro prometió apoyar al estado de Hirshabelle y al pueblo de la administración regional y ayudará a las personas afectadas.

Las imágenes de la escena mostraron la destrucción a gran escala causada por la explosión que también afectó a los edificios cercanos.

Los ataques continúan en toda Somalia a pesar de que las fuerzas de seguridad respaldadas por las fuerzas aliadas han intensificado las operaciones contra los milicianos en el país.

