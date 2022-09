Entornointeligente.com /

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Atentado contra Cristina Kirchner na Argentina; repercussão Homem foi detido após tentar assassinar a vice-presidente argentina em Buenos Aires. Segundo o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, agressor seria Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. Por g1 — São Paulo

01/09/2022 23h19 Atualizado 02/09/2022

Homem tenta assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

Um homem foi detido na noite desta quinta-feira (1°) após tentar assassinar Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, em Buenos Aires. Segundo o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, o homem seria Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos.

A arma teria falhado e a vice-presidente não foi ferida. O atentado aconteceu quando Kirchner acenava para apoiadores na frente de sua casa, no bairro da Recoleta. A motivação do atentado é desconhecida.

Veja abaixo a repercussão:

Alberto Fernandez: presidente da Argentina

1 de 4 Alberto Fernández, presidente da Argentina — Foto: Gabriel Bouys/Reuters Alberto Fernández, presidente da Argentina — Foto: Gabriel Bouys/Reuters

«É o evento mais sério que passamos desde que a Argentina voltou à democracia. Não há chance de violência coexistir com democracia . Cristina permanece viva porque, por algum motivo que ainda não foi confirmado, a arma com cinco balas não disparou mesmo com o gatilho sendo puxado», disse.»

«Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal da (polícia) Científica para avaliar os rastros e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha», acrescentou.

Lula: ex-presidente do Brasil e atual candidato à Presidência

«Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa».

Simone Tebet: senador e candidata à Presidência no Brasil

«Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza! Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições».

SorayaThronicke: senadora e candidata à Presidência

«Quando falo em reforçar a segurança, não é exagero. Não podemos subestimar do que o ódio é capaz. Na campanha de 2018 usei colete a prova de balas e termino esta quinta-feira lamentando o atentado contra Cristina Kirchner , vice-presidente da Argentina. Que Deus olhe por nós».

Mauricio Macri: ex-presidente da Argentina

2 de 4 Mauricio Macri e Cristina Kirchner, durante a posse de Alberto Fernández como presidente, em 10 de dezembro de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Reuters Mauricio Macri e Cristina Kirchner, durante a posse de Alberto Fernández como presidente, em 10 de dezembro de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Reuters

«Meu absoluto repúdio ao ataque sofrido por Cristina Kirchner, que felizmente não teve consequências para a vice-presidente. Este fato gravíssimo exige um esclarecimento imediato e profundo por parte do sistema de Justiça e das forças de segurança».

Miguel Díaz-Canel Bermúdez: presidente de Cuba

3 de 4 O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, discursa na 73ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York — Foto: Reuters/Carlo Allegri O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, discursa na 73ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York — Foto: Reuters/Carlo Allegri

«De Cuba, consternado com a tentativa de assassinato de @CFKAArgentina. Transferimos toda nossa solidariedade a vice-presidente, ao governo e ao povo argentino».

Evo Morales: ex-presidente da Bolívia

4 de 4 Ex-presidente da Bolívia Evo Morales — Foto: Agustin Marcarian/Reuters Ex-presidente da Bolívia Evo Morales — Foto: Agustin Marcarian/Reuters

«Condenamos a tentativa covarde de assassinato contra nossa irmã. Toda nossa solidariedade a vice-presidente. A Grande Pátria está com você irmã».

Carlos França: ministro das Relações Exteriores

Disse ao blog da colunista Andréia Sadi que » aguarda mais informações e que vê a tentativa de atentado como uma 'violência injustificável'.

Sergio Massa: ministro argentino da Economia

«Quando o ódio e a violência prevalecem sobre o debate, as sociedades são destruídas e situações como estas surgem: tentativa de assassinato. Toda a minha solidariedade para @CFKAArgentina e sua família».

Gleisi Hoffmann: presidente do PT

«Muito grave o que aconteceu com a companheira Cristina Kirchner vítima de uma tentativa de homicídio. A imagem choca. Isso é resultado da violência política e do discurso de ódio. Força, @CFKArgentina!».

MST

«O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se solidariza com a companheira Cristina Kirchner, vítima de uma tentativa de assassinato a queima roupa na noite de hoje. Repudiamos veementemente a violência e esse clima de insegurança criado pelo discurso de ódio».

Bloco de deputados Frente de todos

O bloco de deputados da Frente de Todos expressou que «repudia veementemente o atentado contra a vida da vice-presidente da Nação, Cristina Fernández de Kirchner», ocorrido nesta quinta-feira na porta de sua casa no bairro da Recoleta.

Mónica Fein: presidente do Partido Socialista da Argentina

«Minha solidariedade com @CFKAArgentina ante o ataque que sofreu. Repudiamos este grave fato e exigimos seu esclarecimento».

