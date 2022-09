Atentado contra Cristina Kirchner: ‘Arma estava alimentada, porém não estava carregada’, explica especialista

Entornointeligente.com /

04/09/2022 20h51 Atualizado 04/09/2022

O que fez a arma utilizada contra a vice-presidente Cristina Kirchner falhar?

O atentado contra Cristina Kirchner , vice-presidente da Argentina , fracassou porque a arma de Fernando Sabbag Montiel não disparou – embora ele tenha apertado o gatilho duas vezes . Além da motivação do crime, as autoridades argentinas investigam também o que teria acontecido com a arma, que não lançou o projétil no momento do disparo. O Fantástico consultou dois peritos para saber que modelo de pistola era aquele, e o que pode ter impedido os tiros .

A pistola usada no atentado exige que o atirador manobre o ferrolho para trás para que a primeira munição do carregador suba até a câmara. Segundo os peritos, isso não aconteceu. Por isso que, no momento em que o gatilho é acionado, a bala não saiu.

«Arma estava alimentada, porém não estava carregada, que é a manobra comum antes de efetuar um disparo justamente assim, e é a orientação do próprio fabricante dessa arma», explica Willy Hauffe, diretor da Associação Nacional de Peritos Criminais Federais.

«Tinham cinco munições dentro dele. Só que ele pode ter esquecido de fazer esse movimento e na hora de apertar o gatilho», diz o perito criminal Olavo Barbosa, chefe do serviço de perícia e arma do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro.

A arma usada pelo brasileiro é uma Bersa , de fabricação argentina , de uma empresa fundada nos anos 1950. A pistola semiautomática de calibre 765 – ou 32 – e pesa pouco mais de meio quilo sem carregador.

«São armas de um calibre até pequeno, tá? Não comum de uso de força de segurança ou Exército. É um calibre de proteção pessoal na verdade», afirma Hauffe.

Perguntado se uma arma como a que foi usada no atentado contra Cristina Kirchner pode ser fatal, o perito afirma: «Sim! Ali no rosto, certamente tinha uma chance de ser fatalidade muito grande».

A liberação do porte de armas na Argentina é relativa . Como explica o especialista em inteligência e segurança Carlos Lopes:

«É para um público específico, e que deve reunir determinadas condições de acordo com a Lei de Porte de Arma e a Lei do Uso de Armas. Tanto para ter uma arma em casa, como uso esportivo ou para defesa pessoal», explica.

E existem regras específicas para andar com a arma em local público:

«Esta arma não deve estar pronta para disparar. A munição deve ser separada da arma. Não deve estar dentro dela. Ninguém pode andar portando uma arma, por mais que esteja vazia, quero dizer sem munições», afirma Carlos Lopes.

O Fantástico apurou com fontes na Polícia Federal argentina que a perícia na arma confirmou a principal suspeita: havia munição no carregador da pistola, mas no momento do ataque nenhuma bala estava engatilhada.

