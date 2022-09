Entornointeligente.com /

Atentado contra Cristina Kirchner é 'alerta para o que pode acontecer no Brasil', diz Lula Candidato à presidência comentou, durante evento de campanha em São Luís (MA), ataque à vice-presidente da Argentina. Outros candidatos também repudiaram caso em redes sociais. Por g1 — Brasília

02/09/2022 19h10 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 Lula participa de evento de campanha com candidatos ao governo do Maranhão e ao Senado em São Luís (MA) — Foto: YouTube/Reprodução Lula participa de evento de campanha com candidatos ao governo do Maranhão e ao Senado em São Luís (MA) — Foto: YouTube/Reprodução

O ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (2) que o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner , na noite de quinta (1º) deve servir como um «alerta para o que pode acontecer no Brasil.

Cristina Kirchner foi vítima de um ataque a tiro na noite desta quinta em Buenos Aires . O atirador, um brasileiro de 35 anos, apontou uma pistola para o rosto de Kirchner, mas a arma não disparou ( veja detalhes abaixo ).

«Eu acho que o bom-senso indica que a gente tenha que ter isso como um alerta. O bom-senso indica que precisamos ficar alerta com o que pode acontecer no Brasil, porque nós temos visto todo santo dia na imprensa, nós temos lido, visto na televisão, uma insinuação. E quem faz insinuação pode cumprir aquilo que está prometendo», disse Lula.

O candidato do PT não nomeou o autor das «insinuações» citadas na declaração – mas, em seguida, teceu críticas ao candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro (PP).

«Todos nós que somos políticos temos que estar atentos à violência provocada de quem não sabe viver democraticamente», disse Lula.

As declarações foram dadas durante um evento de campanha em São Luís (MA), em que Lula foi questionado sobre o tema por uma jornalista. Após a entrevista, o candidato ao Planalto participou de um comício em praça pública.

Candidatos comentam atentado

Outros candidatos à Presidência também repercutiram o atentado contra Cristina Kirchner nesta sexta, em eventos de campanha e nas redes sociais.

Presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro disse em evento no Rio Grande do Sul que «lamenta» o ataque contra a vice argentina .

«Eu já mandei uma notinha. Eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento, já tem gente que quer botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento», declarou.

Candidatos ao Planalto condenam atentado contra Cristina Kirchner: 'fascista', 'radicalismo cego'

2 de 2 Infográfico mostra como foi ataque contra Cristina Kirchner — Foto: Juan Silva/Editorai de Arte g1 Infográfico mostra como foi ataque contra Cristina Kirchner — Foto: Juan Silva/Editorai de Arte g1

Argentinos fazem marchas para demonstrar apoio a Cristina Kirchner

