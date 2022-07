¡Atención viajeros! Reserva Nor Yauyos Cochas implementa nuevos senderos turísticos

Entornointeligente.com /

Estos nuevos senderos fueron habilitados gracias a un trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de Canchayllo y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que administra la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Sernanp resaltó que estos senderos permitirán el acceso a los sitios arqueológicos de Andas y Corivinchos, así como al cañón de Yanaotuto y Shutjo, este último uno de los atractivos más visitados en la región Junín y de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Para su implementación, desarrollado con el financiamiento del programa Lurawi Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se habilitaron aproximadamente cinco kilómetros de senderos turísticos en el distrito de Canchayllo, brindando empleo a más de 150 personas de las cuales el 70 % fueron mujeres. Sernanp destacó que con la habilitación de estos senderos se genera una importante fuente de trabajo local y se contribuye a la disminución de los impactos en los ecosistemas de los atractivos turísticos de Canchayllo, además de fortalecer el ordenamiento de la actividad turística y priorizar la armonía con el paisaje local al utilizar materiales de la zona para su implementación. Por último, indicó que para llegar a Canchayllo, puede tomarse la carretera Central e ingresar en el paradero del puente Pachacayo (entre Jauja y La Oroya). Con la implementación de estos senderos, los aproximadamente 2,000 visitantes que recibe el cañon de Shutjo cada mes, podrán disfrutar mejor de los paisajes de esta parte de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Más en Andina: (FIN) NDP/MAO Publicado: 15/7/2022

