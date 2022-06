¡Atención! Sigue estas recomendaciones para proteger tus datos de los ciberdelincuentes

Entornointeligente.com /

«Ya sea a través de las redes sociales o la información que cada uno comparte, los ciberdelincuentes están a la espera de una oportunidad para aprovecharse y originar un fraude digital», explicó Alfonso Moncloa, Gerente Principal de Transformación del Banco Pichincha. Al respecto, el especialista en seguridad financiera comparte algunos consejos de seguridad para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, empezando por cuidar la información que compartimos vía llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos. Puedes leer: Ministerio de Defensa trabajará con municipios para combatir inseguridad ciudadana 1. Actualiza tus datos de contacto con el banco . Brinda el celular y correo electrónico que usas con frecuencia a la institución bancaria. De esta forma, ante cualquier imprevisto o señal de fraude, ellos podrán contactarse de inmediato. 2. Evita utilizar claves fáciles de reconocer . Tales como fechas de nacimiento o cumpleaños de algún familiar, información a la que se puede llegar vía Reniec. Para cuentas digitales, es indispensable usar por lo menos 8 caracteres entre minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, de ser posible. 3. Cambia tu contraseña constantemente . Debe ser cada 3 o 4 meses, y no compartir la misma clave con otras entidades, redes sociales o aplicaciones. 4. Si sufres la pérdida o robo de tu celular . Debes bloquear tu tarjeta y tu usuario digital. Esto con el objetivo de que no se pueda realizar ninguna transacción digital. Además, es importante tener mapeados a los contactos de la institución financiera para que el bloqueo se realice de forma rápida. 5. Cuida las redes sociales . Es importante ser cauteloso con lo compartido en redes sociales, las fechas de cumpleaños, números telefónicos, firmas, banco del que eres cliente, etc. Estos son datos de interés para los ciberdelincuentes; por ello no deben difundirse. 6. Evita ingresar a través de buscadores de internet a las páginas web de las entidades financieras. Ingresa digitando directamente su página oficial, la cual debe comenzar con el emblemático https://www 7. Si de pronto te quedas sin señal/línea de tu celular . Asegúrate que no es un problema técnico y comunícate con tu operadora para prevenir que estés siendo víctima de fraude por clonación o duplicado indebido de tu chip. 8. Evita confiar en llamadas o comunicaciones sorpresa . Confirma siempre la autenticidad de las comunicaciones que recibes. Ninguna institución financiera te va a mandar mensajes de texto o llamar de un número celular de 9 dígitos. Tampoco mediante mensajes de texto correo electrónico, llamada telefónica o redes sociales, ni te solicitará que ingreses a un link para que registres información personal sensible tales como contraseñas, claves dinámicas y/o digitales, datos de tus cuentas/tarjetas bancarias, entre otros. Si necesitas comunicarte con el banco, lo mejor es llamar al teléfono que tiene disponible en sus canales oficiales. Es importante que los clientes cuiden celosamente su información personal para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes. «Por ejemplo, para operaciones digitales del banco contamos con un sistema de autentificación de biometría facial, reforzada con una prueba de vida al momento de interactuar con la plataforma», finalizó Alfonso Moncloa. Más en Andina: Temperaturas nocturnas caerían a 8 grados en Lima este viernes y sábado, informa @Senamhiperu https://t.co/GRUJ6t2Y2O pic.twitter.com/xkBj4VIHlI

