¡Atención! Reniec atenderá hasta las 16.45 horas de hoy domingo para recoger el DNI

Entornointeligente.com /

Para conocer las oficinas que atenderán hoy domingo, los interesados en recoger su documento de identidad para poder sufragar deben ingresar al siguiente enlace. Carlos Castro Pinto, director de Servicios Registrales del Reniec, informó que el pasado sábado 17 de setiembre, la entidad entregó en todo el país 17,110 DNI en un solo día, un 68 % más que el flujo del sábado 10 de setiembre. #ERM2022 ¡Atención! Hasta las 4:45 p. m. estaremos haciendo la entrega del DNI a nivel nacional para que la ciudadanía vote con el documento de identidad actualizado. ?? Conoce los locales de entrega: https://t.co/tdfoxdjLlj pic.twitter.com/kwNNdzQs9q

— RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 2, 2022 «Todo ello, sin perjuicio de que las personas puedan acercarse en los días laborables de la semana, de lunes a viernes, a recoger sus DNI tramitados con anticipación», precisó Castro Pinto, en diálogo con la Agencia Andina . Solicitudes de renovación El funcionario recordó que entre mayo y setiembre del 2022 el Reniec procesó cerca de 700,000 solicitudes de renovación de DNI, muchos de los cuales aún no son recogidos. Esta cifra, sumada al stock previo a la pandemia, hace que el Registro Nacional tenga poco más de 900,000 DNI pendientes de entrega. El segmento de edad con mayor número de documentos de identidad por recoger es el de 30 a 59 años, lo cual coincide con la proporción de electores habilitados. Alrededor de 13 millones de peruanos y peruanas en este rango de edad acudirán a las urnas hoy domingo 2 de octubre, explicó. ¿Voto con DNI vencido? Debido a las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria y el cierre temporal de algunas agencias por riesgo de contagio de covid-19, desde marzo del 2020 el Reniec aprobó hasta cinco ampliaciones de la vigencia de los DNI vencidos, la última de las cuales culminó el 30 de junio. En ese contexto, la institución autorizó que los ciudadanos puedan votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 del domingo 2 de octubre con el DNI vencido. [Lea también: Elecciones 2022: Ingresa aquí y conoce tu local de votación ] Más en Andina: ?? Tribunal de Honor exhorta al cumplimiento de los 23 compromisos del Pacto Ético Electoral https://t.co/x1mZuenBNG pic.twitter.com/XrM6v6KCgW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 23, 2022 (FIN) CCH JRA Publicado: 2/10/2022 Noticias Relacionadas Elecciones 2022: verifica perfil y planes de gobierno de candidatos vía Whatsapp Elecciones 2022: JNE insta a candidatos a no llevar «portátiles» al debate Elecciones 2022: Reniec realizó 60,000 visitas para verificar domicilio de electores Elecciones 2022: Fiscalía advierte no incurrir en actos que impliquen delitos electorales Elecciones 2022: más de 38,000 ciudadanos de región Junín no recogen su DNI

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com