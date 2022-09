¡Atención padres! Conozcan cómo evitar que sus niños sean víctimas de abuso sexual [video]

Entornointeligente.com /

Así lo advirtió el coordinador regional para las Américas de ECPAT Internacional, Fabio González, quien recomendó a los padres de familia estar informados cuando sus hijos estén en el entorno digital, pues requiere la misma preocupación que cuando salen a la calle. «La respuesta directa es supervisar y aplicar un acompañamiento directo con nuestros hijos. Recuerden que en la pandemia las niñas, niños y adolescentes vivieron sus días a través de las pantallas», declaró a Andina al Día. Subrayó que los entornos digitales ofrecen muchas oportunidades, sin embargo, es necesario establecer una relación fuerte entre padre e hijo a fin de saber qué está sucediendo en ese espacio. «Hay que dedicar tiempo en la familia. Establecer acuerdos realistas, saber cuál es el entorno digital y limitar espacios. Asimismo, conocer sobre mecanismos de control digital», manifestó el especialista. González lamentó que estemos frente a unas tecnologías que no están diseñadas para proteger a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, invocó a todos los sectores de la sociedad a involucrarse para prevenir este tipo de acontecimiento negativos. Puedes leer: Violación sexual contra niños y adolescentes: preguntas y respuestas para prevenirla Penas para violadores De acuerdo con la Ley N° 30838 , Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para Fortalecer la Prevención y Sanción de los Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexuales, las penas para los violadores son las siguientes: – La imprescriptibilidad. Los delitos sexuales que se cometan contra menores y mayores de edad no prescriben. Esto significa que las víctimas tienen la alternativa de denunciar el hecho cuando estén preparadas para hacerlo. – Cadena perpetua. Para los violadores que abusan de menores de 14 años de edad. – Las proposiciones con fines sexuales a niños, niñas y adolescentes (cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero). Son reprimidas con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años. Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años, y medie el engaño, la pena será no menor de 6 ni mayor de 9 años. – Abuso sexual a mayores de edad. Se considera violación sexual cuando exista la falta de libre consentimiento, no solo cuando haya violencia o grave amenaza. La pena privativa de la libertad será de 20 a 26 años para quienes cometan el delito. – Agresor. Si es un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima, también será sancionado con una pena privativa de la libertad entre 20 a 26 años. – Estado de vulnerabilidad. Quien cometa el delito después de haber puesto a su víctima en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Más en Andina: El @MineduPeru publicará en octubre orientaciones para el inicio del año escolar 2023 ?? https://t.co/jrIrAGcpn6 ?? Objetivo es mejorar planificación y garantizar óptimo desarrollo del servicio educativo, señala ministro Serna. pic.twitter.com/G2ObV3IVVJ

