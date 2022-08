¡Atención! Oleajes intensos obligan al cierre de 106 puertos en el litoral peruano

Entornointeligente.com /

Según el aviso oceanográfico N° 68 de dicha institución técnico-científica, en el litoral norte se encuentran en esta situación las caletas Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias, Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga, San José y Santa Rosa; así como los muelles Tortuga, Mac Donald, Yetti, San Pedro (Talara) y el muelle de carga líquida Petroperú; se suman los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos, Paita, Eten y los puertos Bayóvar, Paita, Pimentel y Eten. Asimismo, en el centro figuran los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry (muelle 1A-2A y 1B-2B) STI, Morín, Chimbote, Casma, Huarmey, Chico, Supe, Huacho, Chancay y Cerro Azul; el muelle artesanal Terminal Pesquero Salaverry; las caletas Cherrepe, La Barranca, Magdalena de Cao, Huanchaco, Guadalupito, Santa, Coishco, El Dorado, Samanco, Los Chimus, Tortuga, Gramita, Culebras (Supe), Vidal, Carquín, Vegueta, Tambo de Mora, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande; los terminales multiboyas Salaverry, Chimbote, Paramonga y BPO. Continúan en la lista los terminales portuarios Ex Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG-Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú; el muelle portuario «C» Sider Chimbote; las bahías Ancón y Chorrillos; la Zona Norte A (Pampilla 1, 2 y 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte C (Tralsa 1 y 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas), la Zona Centro (bahía Callao y muelle Grau) y la Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima), Punta Lobitos (Supe) y el terminal marino Pisco-Camisea (Pluspetrol). Finalmente, en el litoral sur también están cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama, Vila Vila y Punta Picata; los puertos San Nicolás, San Juan y Matarani (Perú SAC); los terminales portuarios Tisur (muelles C y F), Marine Trestle Tablones, Enapu, SPCC y Engie; los terminales multiboyas Mollendo, Monte Azul, Tablones SPCC, Petroperú y TLT; el terminal pesquero Ilo y el muelle artesanal Ilo. Medidas de prevención Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales. Asimismo, se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa. El Indeci indicó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) , monitorea los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten. (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? Conoce el uso correcto de las luces vehiculares en carretera para evitar accidentes https://t.co/HyxE7v69wn Circular con el sistema de iluminación en óptimas condiciones te permitirá alertar y ser alertado sobre las maniobras. pic.twitter.com/8gZWLva3lB

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 17, 2022 Publicado: 17/8/2022

