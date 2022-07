¡Atención! Más de 400 mil maestros recibirán bonificación excepcional de 950 soles

Entornointeligente.com /

El presidente de la Comisión de Negociación Colectiva para Docentes y Auxiliares de Educación Básica Regular del Minedu, Edgardo Romero Poma, saludó la buena disposición de los representantes del Sutep para llegar a acuerdos y señaló que el bono excepcional beneficiará a más de 400 000 maestros, para lo cual se destinará un presupuesto de S/ 351 millones. Por su parte, Arturo Ferro, jefe de la Oficina de Diálogo del Minedu y secretario técnico del proceso de negociación colectiva, indicó que el incremento de las remuneraciones de los maestros es una política de Estado que no ha estado contemplado en este proceso porque el Sutep no lo había planteado de esa manera. «La política de Estado sobre incremento remunerativo para los maestros es una iniciativa del Minedu y la presidencia de la república, y el incremento que se está viendo ya lo ha anunciado el presidente Pedro Castillo», anotó. Ferro informó que, de las 52 demandas planteadas por el Sutep, 24 han sido aceptadas y dijo que la bonificación excepcional aprobada es una iniciativa del Minedu que no estaba en el pliego de reclamos, pero, como había una cláusula que tenía una competencia vinculante, el Minedu la propuso. «A nosotros nos interesa el bien común, y el bien común es el beneficio de la totalidad de los maestros y auxiliares nombrados y contratados», afirmó el funcionario. Más en Andina: Ministro de Educación, Rosendo Serna, saluda a los maestros por su día y agradeció el compromiso que tuvieron para el retorno a la presencialidad a fin de que los niños vuelvan a clases durante la pandemia del covid-19. ?? https://t.co/GVs5jVFwVv pic.twitter.com/e53eroAFSA

Publicado: 16/7/2022

