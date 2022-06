¡Atención! Migraciones sí atenderá este lunes 13 de junio

Entornointeligente.com /

«Se atenderá el día lunes 13 de junio del 2022, a nivel nacional, a las personas con cita reservada previamente y a las que necesiten el pasaporte por urgencia, dentro de las 48 horas previas a su vuelo internacional», indicó la institución en un comunicado difundido en su red social de Twitter. ?????? #IMPORTANTE ???????? pic.twitter.com/76QikaNJDl

— Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 11, 2022 Dicha medida fue anunciada en virtud de que el Gobierno oficializó hoy la declaratoria de día no laborable a nivel nacional para los trabajadores del sector público el lunes 13 de junio, en cuya fecha la selección peruana jugará el partido de repechaje de clasificación al Mundial Catar 2022 contra Australia. Puede leer también: Embajadora australiana en Perú: nos enfrentamos a la hinchada más famosa del mundo A través del Decreto Supremo 068-2022-PCM , publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que dicho feriado será sujeto a compensación y para fines tributarios dicho día es considera hábil. La norma indica que en el sector público el día no laborable se compensa en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Puede leer también: Selección peruana: ¿Por qué nos emociona y amamos tanto la canción Contigo Perú? El Consejo de ministros aprobó en la tarde del viernes declarar feriado nacional recuperable el lunes 13 de junio, con el fin de que más peruanos puedan apreciar el partido de repechaje Perú vs. Australia por un cupo para el Mundial de Catar 2022. Puede leer también: Catar 2022: ¿por qué Christian Cueva encarna como nadie al peruano que jamás se rinde? El anuncio lo hizo el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien precisó que el feriado regirá todo el día y no desde el mediodía, como se había evaluado en un primer momento. Más en Andina: ¡Atención! Migraciones atenderá trámites para pasaportes las 24 horas desde este lunes 6 en su sede central de Breña, adelanta superintendente Jorge Fernández Campos. ?? https://t.co/vSKJVubARw pic.twitter.com/G7tZI2Ijxq

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 4, 2022 (FIN) KGR Publicado: 11/6/2022

