¡Atención, maestros! Hoy 14 de junio vence inscripción para concurso de ascensos del 2022

Según el cronograma aprobado mediante Resolución Viceministerial 063-2022-Minedu , publicada en el Diario Oficial El Peruano , las inscripciones se realizan a través de la página web del concurso Para participar, los docentes deben pertenecer a la Carrera Pública Magisterial y contar con idoneidad ética. Asimismo, deben contar con el tiempo mínimo de permanencia en su escala actual, según las condiciones que dispone el documento que regula los concursos de ascenso docente. ¡Últimos días! ¿Tienes dudas sobre la inscripción al Concurso de #AscensoDocente2022 – Educación Básica? Respondemos tus interrogantes para que no dejes escapar la oportunidad de seguir creciendo en la Carrera Pública Magisterial. Ingresa aquí: https://t.co/N8Q2u4lVtm pic.twitter.com/7ifsJixJRp

— Ministerio de Educación (@MineduPeru) June 11, 2022 El Minedu responderá las interrogantes de los interesados para que no dejen escapar la oportunidad de seguir creciendo en la Carrera Pública Magisterial. Solo deben ingresar aquí . Los docentes que ya han participado en los concursos de la Ley de Reforma Magisterial pueden inscribirse a través del aplicativo dispuesto en la web del concurso, para lo cual deben utilizar su última contraseña. En caso de que no la recuerden, pueden recuperarla con alguna de las opciones señaladas en el siguiente video: Por otro lado, los docentes que no han participado en los concursos de la Ley de Reforma Magisterial deben registrar sus datos antes de inscribirse, a través del mismo aplicativo de inscripción siguiendo los pasos señalados en dicho video. Los docentes inscritos rendirán la Prueba Nacional el 15 de enero del 2023 y sus resultados finales se conocerán el 31 de enero del mismo año. Los que superen el puntaje mínimo requerido para la escala a la que postulan serán evaluados en una etapa descentralizada. Más información en la página web del concurso o en la línea de atención de consultas (01) 615-5887 de lunes a viernes de las 08:30 a 17:00 horas. Más en Andina: En Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley sobre la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas para personal docente. ?? https://t.co/Msc5SwRUeH pic.twitter.com/O4tfHOOXlS

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 25, 2022 (FIN) NDP/LIT GRM Publicado: 14/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

