¡Atención, inventores! Concurso de Indecopi premiará con US$ 5,000 a proyectos innovadores

Entornointeligente.com /

Este certamen tiene el objetivo de incentivar y reconocer el ingenio y espíritu creativo a través de la premiación de los mejores inventos que resuelvan problemas o necesidades específicas en los diferentes sectores del país, y que vienen recurriendo a las patentes como mecanismo de resguardo, aprovechamiento o reactivación económica. La presente edición del Concurso Nacional de Invenciones del Indecopi repartirá premios por un total de US$ 5,000 (cinco mil dólares americanos) entre los ganadores de las tres categorías en disputa: Premio a la inventora peruana (US$ 1,000), Premio la patente verde (US$ 1,500) y el Premio general (US$ 2,500). Los interesados en postular al concurso pueden obtener más información, así como conocer la forma y requisitos de inscripción, a través de este enlace . Además, las bases del concurso pueden visualizarse aquí . Lee también: Programa «Imagina un robot por un día» involucra a los niños en ciencia y tecnología ¿Quiénes pueden participar en el Concurso Nacional de Invenciones? Indecopi informó que puede participar en el concurso toda persona natural o jurídica que se inscriba con al menos una solicitud nacional de patente válida, que cuente con fecha de presentación entre el 01 de enero de 2021 y el 27 de setiembre de 2022. Esta solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad podrá presentarse a través de la mesa de partes virtual del Indecopi . Cabe indicar que la publicación de la lista de participantes al concurso se realizará el 19 de octubre, la lista de finalistas se publicará el 23 de noviembre, la sustentación virtual de los inventos se realizará el 1 de diciembre y la ceremonia de premiación del concurso será el 13 de diciembre de 2022. Estos premios son posibles gracias al aporte de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE). Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ???? Con el objetivo de concientizar sobre la lucha contra el bullying, lanzan la convocatoria para el concurso «Game Jam Crack the Code 2022», mediante el cual los estudiantes deberán crear sus propios videojuegos en los que se aborde esta problemática. https://t.co/k6iAIywDeJ pic.twitter.com/SeU8EDIyog

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 20, 2022 (FIN) NDP / IVM Publicado: 20/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com