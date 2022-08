¡Atención! Hoy lunes 29 de agosto es día no laborable para el sector público

Entornointeligente.com /

Según lo dispuesto en el Decreto Supremo 033-2022-PCM , publicado con anterioridad en el Diario Oficial El Peruano, las horas dejadas de laborar durante el 29 de agosto serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. La norma añade que los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, durante el día no laborable. Sector privado La norma aclara que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a este día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador. Las entidades y empresas privadas que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable , y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad. Días no laborables Además del lunes 29 de agosto, el citado decreto supremo declaró, asimismo, días no laborables el pasado lunes 2 de mayo, el viernes 24 de junio, el viernes 7 de octubre, el lunes 31 de octubre, el lunes 26 de diciembre y el viernes 30 de diciembre. El objetivo de esta medida es que los días no laborables, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica del turismo interno, instrumento dinamizador que permitirá seguir impulsando la reactivación económica de Perú. Diferencias entre feriado y día no laborable Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas. Más en Andina: ¡El Señor de Sipán en Lima! Parque de las Leyendas exhibe impresionante réplica de las piezas halladas en la cámara funeraria del gobernante moche. https://t.co/n7hPb5zGtt pic.twitter.com/tTkt5Tqr57

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) LIT Publicado: 29/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com