Atención fans de Stranger Things, «Eddie Munson» conoció y tocó «Master of Puppets» con Metallica (VIDEO)

Tras el furor por la escena donde suena » Master of Puppets » en el último capítulo de la cuarta temporada de «Stranger Things» , Metallica finalmente conoció a Joseph Quinn, el actor que interpreta al carismático Eddie Munson, así lo reseñó EL UNIVERSAL de México .

En diversas fotografías difundidas por la banda de thrash metal y en la cuenta oficial de Netflix, se puede observar al joven actor conviviendo con los músicos en el backstage del famoso festival Lollapalooza, en Chicago.

» Eres más alto que en la televisión «, le dice James Hetfield en el video publicado por la plataforma de streaming. Además, el vocalista reconoce que es un gran fanático de la serie desde la temporada uno .

Pero eso no fue todo, ya que la banda lo invitó a echarse un «palomazo» previo al concierto, donde después, al momento de sonar «Master of Puppets», se proyectó en las pantallas gigantes la emblemática escena de «Eddie» tocando la guitarra.

De hecho, desde el primer momento en que apareció el capítulo, Metallica externó su emoción por haber incluido la canción en el show. «La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en «Stranger Things» siempre ha sido de otro nivel», dijeron entonces.

En la mencionada escena, Eddie Munson toca la guitarra en el «otro lado» del pueblo ficticio de Hawkins, para distraer a los monstruos de esa dimensión y que el grupo de jóvenes héroes puedan acabar con el malvado Vecna.

?this is for Eddie ? Joe Quinn met Eddie Munson's heroes: @Metallica ! pic.twitter.com/y0oaSLpT6P

— Netflix (@netflix) July 29, 2022

