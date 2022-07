¡Atención! Delitos informáticos crecieron en 110 % en últimos dos años

Entornointeligente.com /

«El ciberdelito se ha elevado exponencialmente en casi un 110 % durante el contexto de pandemia porque todo empezó a virtualizarse por lo que se incrementó las compras por internet y a la vez la aparición de los delincuentes detrás de las pantallas», manifestó a TV Perú. Puedes leer: Mimp realiza seminario internacional sobre trata con fines de explotación sexual Chamorro indicó también que antes de la pandemia se recibían un promedio de 8,000 denuncias por este tema pero que hoy en día la cifra ha crecido a 20,000 quejas, lo que está originando que la ciberdelincuencia se convierte en un grave problema de la sociedad actual. En cuanto a la criminalidad en nuestro país, el funcionario preciso que la tasa de homicidios al 2020 se encuentra en un 5.8 por cada 100,000 habitantes lo que representa un ligero descenso en comparación con otras regiones de américa. De igual forma -dijo- que por cada 21 ciudadanos que han sido víctimas de un delito, solo 11 acuden a denunciar el hecho delictivo debido a la desconfianza que la población tiene en el sistema de justicia más no en la Policía Nacional del Perú (PNP). Según una encuesta de percepción sobre inseguridad ciudadana realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cerca de un 50 % de la población cree que en cualquier momento sufrirá el robo de sus pertenencias o cualquier acto vandálico que atente contra su integridad. «Esta encuesta indica que más o menos e l 50 % de los ciudadanos percibe de que va a ser víctima de algún delito en los próximos días o meses por lo que no se siente seguro en su barrio. Esto demuestra que hay una desconfianza muy elevada en el sistema de justicia. Además, la población no acude a denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo, miedo a las represalias o porque no confían en el sistema», agregó. Migrantes Sobre la situación de los migrantes venezolanos en el Perú, expresó que actualmente existen alrededor de 1 millón 200,00 de estos ciudadanos en nuestro país de los cuales el 30 % cuenta con todos sus documentos en regla, pero el 70 % se encuentra de manera irregular. Aunque aclaró que no existe ninguna relación directa entre la migración y el crimen, detalló que de los casi 1, 500 ciudadanos venezolanos que se encuentran en una cárcel del Perú cumpliendo condena, el 50 % es por causa de robo agravado. Jóvenes El Conapoc, también se encuentra interesado en elaborar estrategias de apoyo al adolescente infractor por lo que dicha institución acordó encargar al Observatorio Nacional de Política Criminal-Indaga, en coordinación con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), el diseño y ejecución de la Encuesta de Población en Centros Juveniles de Lima Metropolitana para el 2022, así como la planificación del desarrollo de un censo nacional de los Centros Juveniles en el 2023. Puedes leer: Ministro González: vamos a potenciar la capacidad operativa de la Policía Nacional El objetivo es conseguir información de las trayectorias de vida, caracterización criminológica y expectativas sobre la población de adolescentes internados en los centros juveniles de la capital. Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) Es el órgano multisectorial encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado, así como de analizar el fenómeno social del delito y de aprobar las medidas para combatirlo, contribuyendo a reducir los índices de delincuencia. También centra su labor en el sistema penitenciario, realizando acciones que mejoren la situación carcelaria de las personas privadas de libertad para lograr su reinserción social. Más en Andina: Mayores de 30 años ya pueden recibir desde hoy la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19.?? https://t.co/xr9taGVD4s ?? Debe ser aplicada siempre y cuando hayan transcurrido cinco meses de haber recibido la tercera dosis. pic.twitter.com/gNkel21GLu

