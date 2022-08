¡Atención conductores! Exceso de velocidad en Lima se sancionará desde el 15 de agosto

Entornointeligente.com /

Por el momento, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú continúan con la campaña ¡No Te Aceleres!, que a la fecha ha llegado a más de 10 distritos de la ciudad, a fin de dar a conocer a los conductores los nuevos límites de velocidad en zonas urbanas. Los Fantásticos Viales de Lima y personal de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la PNP realizan activaciones lúdicas en colegios y centros comerciales, entre otros espacios públicos. A la fecha se han llevado a cabo 29 activaciones en intersecciones viales de varias jurisdicciones de la capital. La comuna limeña recuerda que la multa por exceder los límites de velocidad llega al 50% de 1 UIT (unidad impositiva tributaria), es decir, S/2,300. La fiscalización se iniciará el próximo 15 de agosto y estará a cargo de la Policía Nacional. Hasta el momento, se han implementado la señalización vertical en vías alrededor de más de 40 colegios del Cercado, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los escolares. Asimismo, en avenidas como Próceres de la Independencia (San Juan de Lurigancho), Angélica Gamarra (San Martín de Porres y Los Olivos), Pachacútec (Villa María del Triunfo y Villa El Salvador), Tomás Marsano (Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco), Tacna y Nicolás de Piérola (Cercado de Lima), entre otras. Según la norma emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los conductores no podrán exceder los 30 km/h en calles y jirones (antes era 40 km/h), y los 50 km/h en avenidas (antes era 60 km/h). En el Perú, según la información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los accidentes por exceso de velocidad entre el 2010 y el 2021 representaron un 30.5% del total d e accidentes de tránsito. Específicamente, en el año 2021, las muertes de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, motociclistas, etc.) en las vías representaron el 62.2% de las muertes. La velocidad alta está asociada no solo con mayores probabilidades de siniestros de tránsito, sino que influye directamente en su gravedad, incrementando la probabilidad de lesiones y muerte. Más en Andina: El @Minsa_Peru habilitó puntos de vacunación en cinco estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, a fin de inmunizar contra el contra el covid-19 a los usuarios de este servicio de transporte público, informó dicho portafolio. ?? https://t.co/81jtYEOz9Z pic.twitter.com/KC59a3GzGB

