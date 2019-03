Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp marzo 27, 2019 El próximo 6 de abril, los dispositivos GPS estarán obligados a llevar a cabo una transición en el formato de fecha que utilizan para medir el tiempo, debido a que el sistema de medición que aún se usa, heredado de sus orígenes en la década de los setenta, llega al límite de semanas que puede contar. Al igual que sucedió en el conocido como “efecto 2000”, los fabricantes de dispositivos GPS deben prepararse para una transición que, aunque debería ser rutinaria, conlleva unos ciertos riesgos. Atención con los cálculos del tiempo de tu GPS a partir del 6 de abril… Imagen por Andrey_Popov vía Shutterstock En la actualidad, el GPS es uno de los sistemas de geolocalización más extendidos en el mundo, empleado para regular el tráfico terrestre, aéreo y naval, y en las funciones de navegación de dispositivos como smartphones o navegadores, entre otras muchas aplicaciones. El estándar temporal del GPS tiene un máximo de 1024 semanas debido a su sistema de 10 bits establecido en su desarrollo en los años setenta, lo que se traduce en 19,7 años, tras lo que se produce un cambio de época. Esto se debió a “las limitaciones de memoria y las necesidades de acortar al máximo la longitud de los mensajes de navegación”, según el Dr. Serni Ribó, ingeniero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en una entrevista Europa Press. Turno de los fabricantes: El organismo estadounidense considera que “corresponde a los receptores de los usuarios resolver la ambigüedad en el número de semanas”. Aunque los dispositivos GPS recientes y actualizados no deberían verse afectados, “los receptores GPS antiguos pueden causar problemas”, señalan. En esto coinciden las compañías productoras de dispositivos GPS, en quienes recae la responsabilidad de distribuir actualizaciones de firmware entre sus dispositivos para asegurar que la transición de época GPS no ocasione errores en su funcionamiento. Si la transición no se lleva a cabo de forma correcta, “en caso de defectos de software graves, el dispositivo GPS podría dejar de transmitir datos de posicionamiento”, según ha asegurado el miembro del Instituto Real de Navegación de Reino Unido y experto en navegación de Septentrio Tom Willems, en declaraciones a Europa Press. Sigue leyendo: El GPS afronta el cambio en su estándar de fecha en abril y toca a los fabricantes evitar un nuevo ‘efecto 2000’ [+] Videos de nuestro canal de YouTube Me gusta: Me gusta Cargando… Relacionado Source link ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Por qué Facebook lanzará criptomonedas en Messenger ¡IMPORTANTE SABER! Migración Colombia explicó cómo fue la detención del trabajador de la Cancillería de Maduro Next → You May Also Like Ejercicios militares se cumplieron sin problemas en Lara marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Ejercicios militares se cumplieron sin problemas en Lara Gobernadora de Lara anuncia próxima culminación de obras en hospital Luis Gómez López marzo 24, 2019 admin Comentarios desactivados en Gobernadora de Lara anuncia próxima culminación de obras en hospital Luis Gómez López Boicot al ministro de Exteriores de Venezuela durante un discurso en la ONU marzo 14, 2019 admin Comentarios desactivados en Boicot al ministro de Exteriores de Venezuela durante un discurso en la ONU El Tiempo Caracas 24 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 6m/s ENE H 31 • L 28 33 ° Thu 33 ° Fri 33 ° Sat 31 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA las 6 supersticiones más desconocidas marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en las 6 supersticiones más desconocidas CULTURA “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Ya es hora de hacer una crítica ética y política del arte” CULTURA “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en “Estoy orgulloso de tener un ‘superhit’ como es ‘La revolución sexual'” CULTURA El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas… marzo 27, 2019 admin Comentarios desactivados en El sabueso Sherlock Holmes sigue husmeando en libros, series, películas…LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

