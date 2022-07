Entornointeligente.com /

Ataques russos deixam 23 mortos no centro da Ucrânia Outras 90 pessoas ficaram feridas com gravidade no bombardeio, na cidade de Vinnytsia, a 200 km de Kiev. Região havia sido pouco bombardeada até agora desde o início da invasão russa ao país vizinho, em 24 de fevereiro. Por g1

14/07/2022 07h06 Atualizado 14/07/2022

Ataque da Rússia no centro da Ucrânia deixa ao menos 12 mortos

Ao menos 23 pessoas morreram nesta quinta-feira (14) em bombardeios russos no centro da Ucrânia , uma área fora dos atuais focos dos ataques de Moscou, informou o chefe da polícia nacional ucraniana, Ihor Klymenko.

O alvo, segundo o serviço de emergência ucraniano, foi a cidade de Vinnytsia, que fica a 200 quilômetros de Kiev .

1 de 2 Cenário de devastação na cidade de Vinnytsia, na Ucrânia, em 14 de julho de 2022 — Foto: Serviço de emergência da Ucrânia/AP Cenário de devastação na cidade de Vinnytsia, na Ucrânia, em 14 de julho de 2022 — Foto: Serviço de emergência da Ucrânia/AP

O Corpo de Bombeiros havia anunciado inicialmente 12 mortos no ataque. Mas posteriormente atualizaram para pelo menos 23 mortos.

Além dos mortos, há 90 pessoas feridas, muitas delas hospitalizadas em «condições graves», segundo a polícia da cidade. Os socorristas lutaram contra um incêndio provocado pelos ataques.

Vinnytsia fica em uma área muito pouco atacada durante a guerra da Ucrânia , que está perto de completar 150 dias. E distante do atual foco dos bombardeios da Rússia, no leste do país vizinho.

2 de 2 Imagem mostra carros carbonizados após ataque russo à cidade de Vinnytsia, na Ucrânia, em 14 de julho de 2022 — Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/via AP Imagem mostra carros carbonizados após ataque russo à cidade de Vinnytsia, na Ucrânia, em 14 de julho de 2022 — Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/via AP

Além desse ataque, o ministério da Defesa russo disse que as forças aéreas do país derrubaram dois aviões de guerra ucranianos, além de canhões M777 Howitzers, fornecidos pelos Estados Unidos, também nesta quinta-feira, no leste do país.

Kiev ainda não se manifestou sobre o suposto ataque.

140 dias

Imagens mostram um balanço de quatro meses de guerra na Ucrânia. — Foto: g1

A invasão da Rússia à Ucrânia completou 140 dias na quarta-feira (13), com a perspectiva de uma «guerra longa» e as tropas russas focando em conquistar toda o Donbass, como é a chamada a região no leste da Ucrânia . Praticamente toda a área está dominada por Moscou, que tenta agora implementar medidas como a moeda local e referendos separatistas .

Já a Ucrânia investe em uma contraofensiva para tentar recuperar seus territórios com ataques a regiões dominadas pela Rússia , utilizando armas e equipamentos que vêm sendo fornecidos ao país pelos Estados Unidos e por países europeus. Nesta semana, forças ucranianas bombardearam a região de Kherson, no sul do país, atualmente sob domínio da Rússia . Ao menos sete pessoas morreram e quase 60 ficaram feridas.

