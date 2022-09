Ataques informáticos ao Nascer do SOL e ao i

Entornointeligente.com /

Esta semana, a Newsplex, empresa que edita o Nascer do SOL e o jornal i, foi alvo de traiçoeiros ataques informáticos.

Um primeiro ataque inutilizou o sistema de produção dos jornais, impedindo as edições do i de terça-feira a quinta-feira, e condicionando fortemente a de sexta. Quando o problema estava em vias de solução, novo ataque, desta vez ao serviço de internet, voltou a afetar gravemente a edição do Nascer do SOL.

Entretanto, agradecemos ao Governo, e em particular ao ministro da tutela da Comunicação Social, Pedro Adão e Silva, o interesse manifestado por este ataque à liberdade de imprensa e o apoio fornecido. E, mesmo alheios às causas, pedimos desculpa aos leitores e particularmente aos assinantes pelos prejuízos causados.

LINK ORIGINAL: iOnline

