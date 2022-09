Entornointeligente.com /

Ataques com faca deixam mortos e feridos no Canadá Segundo a Reuters, incidentes na província de Saskatchewan resultaram em 10 mortes; outras 15 pessoas ficaram feridas. A AP informou que os ataques ocorreram em duas comunidades locais e que a polícia iniciou buscas por dois suspeitos já identificados. Por g1

04/09/2022 18h59 Atualizado 04/09/2022

1 de 1 Mapa mostra a localização de Saskatoon, na província de Saskatchewan, no Canadá — Foto: g1 Mapa mostra a localização de Saskatoon, na província de Saskatchewan, no Canadá — Foto: g1

Ataques com faca no Canadá , deixaram ao menos 10 mortos e 15 feridos na província de Saskatchewan, informou neste domingo (4) a Reuters. De acordo com a agência de notícias, a polícia local anunciou, em entrevista coletiva, que o número de vítimas pode ser maior, uma vez que diversas pessoas foram transportadas para hospitais da região.

A agência de notícias AP informou que os ataques ocorreram em duas comunidades na área nordeste da cidade de Saskatoon e que as forças policiais iniciaram buscas por dois suspeitos, identificados como Damien Sanderson e Myles Sanderson. Informações iniciais indicaram que as vítimas foram atacadas aleatoriamente e que a polícia não citou qualquer motivação para os atentados.

«Localizamos dez indivíduos mortos em 13 locais nas comunidades de James Smith Cree Nation e Weldon, Saskatchewan», disse a comissária-assistente da Real Polícia Montada Canadense, Rhonda Blackmore, em coletiva de imprensa. «Várias outras vítimas ficaram feridas, 15 das quais foram transportadas para diversos hospitais.»

A busca por suspeitos ocorreu no momento em que torcedores chegaram a Regina, capital de Saskatchewan, para um jogo anual do Dia do Trabalho entre dois times da liga canadense de futebol americano, Saskatchewan Roughriders e Winnipeg Blue Bombers.

A polícia de Regina informou, em comunicado, que começou a trabalhar em diversas frentes para localizar e prender os suspeitos e que havia «implantado recursos adicionais para a segurança em toda a cidade, incluindo a região do Mosaic Stadium [local da partida]».

