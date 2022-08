Ataque terrorista a um hotel da capital da Somália faz pelo menos 12 mortos

Entornointeligente.com /

Pelo menos 12 civis foram este sábado mortos em confrontos entre fundamentalistas islâmicos do movimento Al-Shabab, que atacaram um hotel de Mogadíscio, e forças de segurança, disseram as autoridades da Somália.

«As forças de segurança continuaram a neutralizar os terroristas que estavam cercados num quarto do hotel, a maioria das pessoas foi resgatada, mas, nesta fase, confirmamos a morte de pelo menos oito civis», disse um responsável Mohamed Abdikadir, citado pela agência de notícias France-Presse.

Jihadistas da Al-Shabab , filiada na rede terrorista Al-Qaeda , atacaram o hotel Hayat na sexta-feira à noite com dois «carros-bomba», entre tiros e explosões.

«As forças de segurança resgataram dezenas de civis, incluindo crianças, que ficaram presos no edifício», disse Abdikadir.

Os atacantes continuavam, ao início deste sábado, escondidos no hotel, ouvindo-se disparos esporádicos e explosões na zona. De acordo com testemunhas, partes do edifício foram destruídas durante os confrontos.

Este foi o maior ataque perpetrado na capital da Somália desde a eleição do Presidente , Hassan Sheikh Mohamud, em Maio.

O movimento Al-Shabab tenta derrubar o Governo somali há mais de dez anos , com intenções de estabelecer um regime que siga uma interpretação estrita da lei islâmica. O hotel Hayat é um local popular entre deputados e outros funcionários do executivo. Não há, para já, informações sobre se algum membro dos órgãos governamentais foi apanhado no ataque.

