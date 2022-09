Entornointeligente.com /

Um funcionário do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) acedeu à sua área interna de trabalho através de uma rede considerada não segura e comprometeu as suas credenciais de acesso. As regras de segurança determinam que, para receber e reencaminhar documentos classificados, é usado o Sistema Integrado de Comunicações Militares (SICOM), mas acedendo sempre através de redes seguras.

