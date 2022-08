Ataque en hotel de Somalia deja 20 muertos y 40 heridos (+videos)

Entornointeligente.com /

Extremistas islámicos atacaron un hotel en la capital somalí y se enfrascaron en un combate de varias horas con las fuerzas de seguridad que dejaron por lo menos 20 muertos y 40 heridos, informaron la policía y testigos.

El ataque ocurrió el viernes en la noche en el popular Hotel Hayat de Mogadiscio. Las fuerzas de seguridad también lograron rescatar a 40 personas, entre ellas menores de edad, reportaron funcionarios.

El ataque comenzó con explosiones junto al hotel antes de que los extremistas ingresaran al edificio.

Las fuerzas somalíes seguían tratando de terminar la ocupación del hotel 24 horas después del comienzo del ataque. Disparos podían escucharse el sábado por la noche mientras las fuerzas de seguridad trataban de contener a los pistoleros que quedaban parapetados en el último piso.

El grupo extremista islámico al-Shabab, que tiene lazos con al-Qaida, reivindicó el ataque, el último de sus frecuentes acciones contra sitios visitados por funcionarios del gobierno.

El ataque contra el hotel es el primer incidente terrorista grande en Mogadiscio desde que el nuevo gobernante Hassan Sheikh Mohamud asumió las riendas en mayo.

En un mensaje en Twitter, la embajada de Estados Unidos condenó fuertemente el ataque.

«Expresamos nuestras condolencias a las familias de seres queridos muertos, les deseamos una completa recuperación a los heridos y prometemos continuar nuestro apoyo a Somalia para que castigue a los asesinos y construye cuando otros destruyen», dijo el tuit.

No hubo información inmediata sobre la identidad de las víctimas, pero se piensa que muchos eran civiles.

Mohamed Abdirahman, director del Hospital Madina en Mogadiscio, le dijo a la AP que 40 personas fueron ingresadas con heridas causadas por el ataque. Nueve fueron dadas de alta tras recibir tratamiento y cinco estaban en condición crítica, dijo.

Al-Shabab sigue siendo el grupo extremista más letal en África.

