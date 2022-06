Entornointeligente.com /

Ataque de ira de Bolsonaro preocupa até aliados que criticam o Supremo Tribunal Federal

08/06/2022

O ataque de ira do presidente Jair Bolsonaro , em reação à decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ) de manter a cassação de um deputado bolsonarista , preocupou até aliados do governo que criticam a atuação do STF . Segundo eles, o presidente passou a imagem de «destemperado», e esse estilo radical tira votos dele na disputa eleitoral.

Durante um evento no Palácio do Planalto, chamado «Brasil pela vida e pela família», Bolsonaro discursou de improviso e, sem tocar no tema da cerimônia, fez duros ataques ao STF , reclamando diretamente da decisão da Segunda Turma do STF .

Por 3 votos a 2, a Turma derrubou a liminar do ministro Nunes Marques que suspendia a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini (União-PR). Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro para o Supremo.

Bolsonaro repete em evento oficial ‘fake news’ que levaram à cassação de deputado aliado

Em sua fala, Bolsonaro classificou o ministro Edson Fachin de «marxista-leninista». O presidente disse que não é um rato e que precisa reagir, chegando a afirmar que já passou o tempo em que decisão da Justiça se cumpria.

O tom exaltado e destemperado do presidente vai na direção contrária dos conselhos que ele tem recebido de seus aliados do Centrão.

Durante o discurso, o presidente reconheceu que seus assessores e aliados pedem para ele ter mais calma, mas disse que era isso era impossível, diante do que aconteceu no STF .

Impacto em pesquisas

Por sinal, na própria terça-feira (7), Bolsonaro havia recebido conselhos para não partir para o ataque, já que a equipe presidencial já esperava uma derrota para o governo.

Segundo aliados, o presidente acabou «explodindo» na cerimônia e passou a imagem de estar em momento de «descontrole» e «desespero». Esses aliados concordam com as críticas de Bolsonaro ao STF , em linha semelhante à do presidente, mas destacam que partir para um ataque de fúria contra ministros acaba afastando eleitores de centro. Sem eles, lembram, o presidente não consegue se reeleger.

A preocupação dos aliados está baseada em pesquisas feitas a pedido deles.

Os levantamentos mostram que Bolsonaro parou de subir nas pesquisas e pode até cair caso fique dentro do figurino radical como o desta terça. E o momento, lembram, não é o melhor, porque a inflação está alta e, até agora, o governo não conseguiu aprovar as medidas para baixar o preço dos combustíveis.

