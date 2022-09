Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Eleição na Itália Morte de Wilson Moisés Melhores pizzarias do mundo Ataque de fúria com tapas na cara, socos e chineladas: quem é o médico residente que agrediu adolescente em hotel de São Paulo Na última terça-feira, o estudante viajou para São Paulo em uma excursão da escola. Por causa do estágio, o médico estava, desde setembro, morando num hotel. Por Fantástico

26/09/2022 06h09 Atualizado 26/09/2022

Quem é o médico residente que agrediu adolescente em hotel de São Paulo

Um ataque de fúria: tapas na cara, socos, chineladas. A vítima e agressor não se conheciam. Os dois estavam em um hotel em São Paulo .

Lucas é de Curitiba, Paraná. Ele é médico residente em cirurgia-geral no Hospital Universitário Cajuru.

A direção disse em nota que «atitudes dessa natureza são incompatíveis com os valores praticados nesse hospital». A nota diz também que «Lucas está em período de estágio em São Paulo , e que foi instaurada sindicância para apuração dos fatos e adoção das medidas compatíveis».

Por causa do estágio, o médico estava, desde setembro, morando num hotel em São Paulo .

Logo depois da agressão, o médico deletou suas redes sociais.

A repórter Ana Carolina Raimundi conversou com o rapaz vítima do ataque. O agressor disse que perdeu a cabeça por causa do barulho no corredor. Veja a reportagem completa.

Veja também:

Hóspede de hotel em SP agride estudante carioca de 14 anos após se irritar com barulho; VÍDEO Vídeo mostra policial penal de Goiás agredindo a esposa em hotel na Barra da Tijuca

O advogado de Lucas Rolim Valoni informou, por meio de uma nota, que ele está consternado com o ocorrido, e que vem a público expressar seu pedido de desculpas.

Ouça os podcasts do Fantástico:

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com