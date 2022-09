Ataque ao jornal i é «mais um episódio deplorável» que «empobrece» a democracia, defende Ministério da Cultura

Entornointeligente.com /

O Ministério da Cultura classificou de «mais um episódio deplorável» que «empobrece a democracia» o ataque informático que impediu o jornal i de ser publicado esta quarta-feira, garantindo acompanhar a situação «com muita preocupação e atenção».

«O ministro da Cultura lamenta que o jornal i não tenha saído hoje para as bancas, mais um episódio deplorável em que um órgão de comunicação social é alvo de ataques informáticos «, lê-se numa nota divulgada pelo ministério.

«Trata-se de uma situação lesiva dos valores de uma sociedade plural, que o ministério da Cultura acompanha com muita preocupação e atenção», sustenta, acrescentando que «cada vez que um OCS [órgão de comunicação social] é silenciado, a democracia empobrece».

Também nas redes sociais, o Ministério aproveitou para partilhar as considerações acerca do episódio em nome do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva .

O ministro da Cultura lamenta que o jornal i não tenha saído hoje para as bancas, mais um episódio deplorável de um OCS alvo de ataques informáticos. @cultura_pt acompanha estas ameaças com muita preocupação e atenção. Sempre que um OCS é silenciado, a democracia empobrece.

— Cultura PT (@cultura_pt) September 7, 2022 De acordo com a tutela, o director do jornal i e Nascer do Sol , Mário Ramires, será recebido na sexta-feira no gabinete do ministro da Cultura, numa reunião que contará também com a presença do director da Inspecção-geral das Actividades Culturais (IGAC), Luís Silveira Botelho.

O jornal i não foi publicado esta quarta-feira, em resultado de «repetidos ataques informáticos» que danificaram os servidores da publicação e do Nascer do Sol , segundo um comunicado divulgado na terça-feira à noite.

«O jornal i não poderá ser publicado esta quarta-feira, não sendo possível prever quando será retomada a sua edição», lê-se na nota, que dá conta de que, «nos últimos dias, os servidores do i e do Nascer do Sol têm sofrido repetidos ataques informáticos que inviabilizam o trabalho da redacção e de todos os departamentos da empresa».

«A edição online mantém-se, não obstante poderem vir a verificar-se algumas limitações no seu funcionamento regular», disse o grupo.

De acordo com a mesma nota, «já foi feita participação às entidades competentes, depois de uma primeira queixa feita à Polícia Judiciária na sequência de um primeiro ataque de ‘ ransomware ’ no passado mês de Junho», tendo o director dos jornais, Mário Ramires, solicitado «uma audiência urgente ao Ministério da Cultura, com a tutela da comunicação social, que já está a acompanhar esta situação».

«A direcção dos jornais lamenta desde já o prejuízo causado aos leitores, nomeadamente aos assinantes», conclui.

Nos últimos meses, vários órgãos de comunicação social têm sido alvo de ataques informáticos, incluindo a Impresa , dona do Expresso e da SIC, e a agência Lusa.

