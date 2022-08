Ataque a Los Tiempos vulnera libertad de expresión, opinión e información

Entornointeligente.com /

Analistas y abogados, políticos, empresarios y cívicos ven vulneraciones a la libertad de expresión, opinión, pensamiento e información en el ataque que ejerce el Gobierno, mediante la presión política, impositiva y económica, a Los Tiempos, para asfixiar económicamente al matutino cochabambino que está próximo a cumplir 79 años.

Esta semana, tras el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en el cual expresó su preocupación por la campaña de asfixia económica y presión política que sufre Editorial Canelas, el directorio de Los Tiempos respondió al Gobierno: «No vamos a doblegarnos. Sabemos muy bien lo que es hacer periodismo independiente. Sabemos que un medio independiente tiene una función clave en una sociedad, porque cualquier golpe que se le dé a un medio independiente es lesionar la democracia».

Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera, la denuncia que hizo Los Tiempos demuestra que, en Bolivia, día que pasa, se está debilitando el Estado constitucional de derecho, en el régimen democrático. «Uno de los elementos básicos de la fortalecen de la democracia es la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, que tiene como uno de sus elementos, el derecho a la libertad de información», dijo Rivera.

Añadió que «de un tiempo a esta parte, el Gobierno nacional está adoptando mecanismos indirectos para afectar la libertad de expresión, opinión y pensamiento y la libertad de información, adoptando mecanismos que por expreso mandato del artículo 13 de la convención americana y los estándares mínimos internacionales, está prohibido hacerlo».

En tanto, el abogado constitucionalista César Cabrera explicó que el ataque a Los Tiempos es un atentado contra la imparcialidad e independencia que deben tener los medios de comunicación porque son el equilibrio para un sistema democrático.

«Creo que el Gobierno ha emprendido arremetidas de todo tipo, en este caso, con el ataque a los medios de prensa. Lo que buscan es acallar a aquellos medios que no se han sometido a los designios que pretende imponer el gobierno del MAS. No le gusta al Gobierno que existan medios libre pensantes por que, seguramente, les afecta a sus intereses», señaló Cabrera.

El jueves, durante la conferencia de prensa de los ejecutivos de Editorial Canelas, el presidente del directorio, Mauricio Fuentelsaz, informó que esta asfixia incluso se vivió también en la obstaculización de la venta de un bien inmueble «improductivo» que quisieron hacer los accionistas para contrarrestar la crisis económica que vive el matutino a causa de la pandemia de la Covid-19 y las cuarentenas rígidas de 2020.

Asimismo, parlamentarios de la alianza Creemos emitieron un comunicado denunciando la arremetida del Gobierno a los medios de comunicación «imparciales y objetivos» a través de estrategias autoritarias e irregulares que propician una «asfixia» económica y presión política con la intención de eliminar el ejercicio de la libertad de expresión en Bolivia.

«En los últimos años, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha implementado una estrategia de censura a medios de comunicación que no obedezcan sus lineamientos; actualmente los ataques son indirectos y generalizados contra los medios independientes y críticos como es el caso de la Editorial Canelas con el periódico Los Tiempos, mediante desproporcionadas y periódicas auditorías fiscales, administrativas que lo colocan en una situación de riesgo de incumplir compromisos con su personal y con entidades bancarias», señala parte del comunicado.

Añade que «la Constitución Política del Estado garantiza una absoluta libertad de expresión, entendida como el derecho de los miembros de una sociedad a emitir su opinión y ser informados, sin restricción alguna. La libertad de expresión es un principio que sostiene la libertad de un individuo o una comunidad para expresar sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción».

Al respecto, la senadora Centa Rek expresó su respaldo al matutino Los Tiempos e indicó que, como alianza política, harán las representaciones nacionales e internacionales en este y otros casos en los cuales el Gobierno esté violentando la libertad de expresión.

«Me parece que es una extorsión. El Gobierno está haciendo una represión política tratante de tomar el control de todo. Así como persigue a líderes políticos, está persiguiendo a los diarios que son imparciales, que pueden dar noticias de manera fidedigna y sin someterse a las ordenes e intereses del Gobierno», dijo Rek.

Asimismo, la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) emitió un comunicado en el cual se solidarizó con Los Tiempos y se declaró «en emergencia en apoyo a los trabajadores de la prensa y a Editorial Canelas, que sufre una campaña de asfixia económica y presión política de un empresario ligado al Gobierno y al MAS».

«La APC rechaza el modus operandi del Gobierno actual que ataca de manera indirecta a los medios independientes y que utiliza el poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, así como la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, para quedarse con ellos o dárselos a sus allegados con el fin de transformarlos en vehículos de propaganda», señala parte del comunicado de la APC.

Por otro lado, el representante del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce, también se manifestó al respecto, señalando: «En el caso de los medios de comunicación, la subordinación a la voz oficial es cada vez más descarada y reñida con los principios básicos de la libertad de prensa. La eficaz mordaza con la pauta publicitaria como instrumento de control de los medios está reduciendo al mínimo los preceptos de la libertad de expresión».

Además, «la devastación de las instituciones cochabambinas pretende debilitar su capacidad de reacción ante la estrategia de copamiento y control de la sociedad civil. Cocaleros, contrabandistas, oteadores, mercenarios de la política y otros grupos enemigos de la democracia, son apoyados desde las estructuras gubernamentales y han creado una casta que concentra el poder para enriquecerse».

La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, señaló que esta persecución o tipo de presiones no sólo se da con Los Tiempos, pero no todos los medios se animan a denunciarlo. «En los últimos tiempos, la injerencia política se ha intensificado para ir persiguiendo a los medios de comunicación. El Gobierno quiere tener hegemonía y todo el poder, no solamente el gubernamental, sino también el poder de los medios de comunicación, al ver que algunos medios no están bajo esa línea, tratan de asfixiarlos», dijo Graz.

Empresarios

Asimismo, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, expresó su solidaridad con Los Tiempos. Además, señaló que estos actos atentan contra la estabilidad empresarial y laboral en Cochabamba.

«Condenamos todos los hechos de presión que está denunciando Editorial Canelas, porque están atentando no solamente con las fuentes de empleo, sino con la continuidad de las operaciones de una empresa icónica cochabambina que tiene casi 80 años de existencia. Rechazamos que las instancias llamadas por ley vulneran los procedimientos establecidos de las normas vigentes», dijo Laredo.

Añadió que «todos los bolivianos necesitamos seguridad jurídica, no sólo para hacer empresa. No puede ser que se genere inseguridad jurídica porque eso desincentiva a la inversión que necesitamos como país y como Cochabamba, sobre todo». En los últimos datos sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia, el Observatorio de Defensores de Unitas reportó que solamente entre enero y febrero de 2022 hubo 27 vulneraciones a la libertad de prensa.

La FEPC condena la presión a Los Tiempos

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) emitió ayer un comunicado respaldando a Los Tiempos y su empresa matriz Editorial Canelas, que denunciaron presión política y económica del Gobierno.

«La FEPC condena los hechos de presión que denunció Editorial Canelas y advierte que esta práctica agrava la inseguridad jurídica, poniendo en riesgo la inversión privada, las fuentes de empleo y la continuidad de las operaciones de las empresas formalmente establecidas», señala el comunicado.

La FEPC señaló que rechaza que las instancias llamadas por ley a garantizar el derecho de libre asociación desvirtúen su carácter técnico y realicen acciones que vulneran los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

«Advertimos que los hechos denunciados por la Editorial Canelas se han convertido en una estrategia de asfixia económica, que se evidencia en la desproporcionada fiscalización que reciben sólo algunas empresas, y se extienden a diversos sectores productivos que no dan a conocer los atropellos por el temor a represalias», apunta.

La FEPC manifestó su profunda preocupación por las denuncias vertidas por una de las empresas con mayor trayectoria de Cochabamba, puesto que cualquier vulneración de los derechos de las empresas formales sólo contribuye a incrementar la incertidumbre para las nuevas inversiones, y provoca un impacto directo en la continuidad de las ya establecidas en la región.

«Hacemos un llamado a la reflexión de toda la comunidad empresarial y la sociedad, porque no podemos permitir que estas prácticas abusivas se normalicen, ya que atentan contra todos los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa vigente», comunicó.

Finalmente, la FEPC pidió que las instancias pertinentes desplieguen todos los mecanismos necesarios para garantizar seguridad jurídica para las empresas formales.

Voces del Sur rechaza los abusos de poder

La Red Voces del Sur, que aglutina a diversas instituciones que promueven la libertad de prensa y expresión en América Latina, emitió un comunicado para expresar su respaldo al diario Los Tiempos que sufre una campaña de presión política y asfixia económica del Gobierno.

«La Red Voces del Sur expresa preocupación por la escalada de acoso contra los medios de comunicación en la región. En esta ocasión, la asfixia económica y presión política en contra de la Editorial Canelas S.A., casa matriz del diario Los Tiempos, de Cochabamba, en Bolivia», señala la comunicación.

Este acoso sistemático contra el medio de comunicación se ha concretado a través de forzadas auditorías fiscales-administrativas y con la discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial, lo cual constituye un uso abusivo del poder del Estado y un intento de censura, afirma Voces del Sur.

Desde 2010, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) —socio fundador de la Red Voces del Sur en Bolivia— ha alertado a la opinión pública sobre el permanente acoso oficial, que ha generado un estado de debilidad financiera en las empresas periodísticas independientes del país sudamericano.

«Desde la Red Voces del Sur rechazamos toda forma de presión o coacción al funcionamiento de las empresas periodísticas que tenga por finalidad silenciar la palabra independiente. La exclusión de la pauta publicitaria estatal, sumada a la permanente persecución tributaria de entidades recaudadoras de la seguridad social a los diarios independientes, representa una vulneración a la libertad de pensamiento y de expresión que se halla comprendida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969», señala el organismo. Voces del Sur exige al Gobierno del presidente Luis Arce Catacora que cese en el uso abusivo de su poder.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com