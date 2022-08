Atacante de Rushdie se declara «no culpable» de intento de asesinato

Entornointeligente.com /

El hombre acusado de apuñalar al escritor británico Salman Rushdie , un joven estadounidense de origen libanés, compareció la noche del sábado 13 de agosto ante un juzgado en el estado de Nueva York y, a través de su abogado, se declaró «no culpable» de «intento de asesinato», informó la prensa local la madrugada del domingo (14.08.2022).

Hadi Matar, de 24 años y nacido en California, apareció vestido con uniforme de preso a rayas blancas y negras, esposado y con mascarilla ante un juzgado de Chautauqua y no dijo ni una palabra, según The New York Times . Las primeras indagaciones afirman que Matar simpatizaba con el extremismo chiita y la Guardia Revolucionaria iraní .

Nathaniel Barone, abogado del sospechoso, dijo a la prensa que si bien el proceso se encontraba en las etapas iniciales, él recomendaba mantener la mente abierta ante lo ocurrido. «En casos como este, francamente, eso es importante. Hay que mirar el todo. La gente no puede simplemente asumir que pasó algo porque piensan que pasó algo», argumentó. Su defendido deberá comparecer nuevamente el 19 de agosto.

Aparente mejoría Salman Rushdie, de 75 años , ha vivido acosado desde 1989 tras una fatua emitida por el ayatola Jomeini, que ordenaba a los musulmanes matar al escritor tras la publicación del libro «Los versos satánicos». Rushdie ha pasado buena parte de los últimos 30 años bajo medidas especiales de seguridad, aunque desde hace algún tiempo, tras ir a vivir a Estados Unidos, estas parecían haber disminuido.

El viernes, el autor británico de origen indio recibió una decena de puñaladas en un centro cultural de Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, donde debía dar una conferencia. Los fiscales estiman que el ataque fue premeditado. Este domingo, Andrew Wylie, agente del autor, dijo que Rushdie había mostrado alguna leve mejoría y había vuelto a hablar, aunque no ofreció más detalles.

