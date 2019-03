Asunto de prioridades

Entornointeligente.com / A sí, con la vehemencia con que algunos grupos, ‘influencers’ y líderes de opinión se pronuncian contra la corrupción en el sector público, de la misma manera deben hacerlo con los atracos de la empresa privada. Y es que tan malo es uno como el otro y el país no puede progresar si se permite que esto continúe pasando. Se trata, principalmente, de los atracos con las medicinas, los libros escolares, la energía eléctrica y los alimentos. Son empresarios dedicados a lucrar con estos rubros y sin el menor remordimiento esquilman a los panameños y extranjeros residentes en este país. Lo peor es que en sociedad se presentan como los más impolutos e incluso, cuestionan la corrupción en el sector público. Literalmente están robando y no hay manera de justificar el elevado precio que cobran por sus productos. Las medicinas están ocho, diez y 15 veces más caras en Panamá que en cualquier parte del mundo; los libros escolares cuestan una fortuna y solo duran un año y a lo sumo dos; la energía eléctrica está por lo menos 50 por ciento por encima de lo que debería ser su precio real y los alimentos son tan caros que a más de uno los obliga a no comer sano. El problema con todos estos abusos de parte de la empresa privada es que las autoridades lo han permitido. En estos temas, la Acodeco se escuda con que no tiene jurisdicción, pero tampoco ha movido un dedo para legalizar su participación. Con el estribillo de la libre oferta y demanda, las autoridades se abstienen de intervenir, pero es que la libre oferta y demanda no está funcionando en ninguno de estos casos, porque el monopolio y los oligopolios son los que predominan. Son cuatro rubros que deben ser la prioridad de las nuevas autoridades. ¡Así se hace Patria!

