Asunción: brutal choque deja varios heridos

Desde diciembre de 2019, las designaciones de » significativamente corruptos » del Gobierno de EE.UU. provocaron un terremoto político en Paraguay. Inauguraron la lista el ex senador cartista Oscar González Daher (ya fallecido), protegido de Cartes , y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón (procesado por la justicia pero aún en libertad).

Pero los «movimientos sísmicos» más fuertes se registraron el 22 de julio y el viernes pasado cuando EE.UU. designó al ex presidente Cartes y al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (ANR, oficialista) como «significativamente corruptos».

Por primera vez un ex presidente de la República de Paraguay, Cartes, es incluido en esta deshonrosa lista. Fue acusado por Washington D.C. de obstruir «una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político».

El Departamento de Estado de EE.UU. sostuvo que «estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras» , según el gobierno de EE.UU. La sanciones incluyeron a sus tres hijos: Juan Pablo Cartes Montaña ; Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña.

Pese a esta designación, Cartes insiste en seguir siendo candidato a la titularidad del Partido Colorado. Incluso, el candidato que eligió Cartes para pugnar por la Presidencia de la República, Santiago Peña, afirma que a la gente no le importa lo que diga la Embajada de EE.UU. Peña defiende a su líder político, pese a las graves acusaciones en contra del ex presidente de la República.

Vice y expresidenciable Velázquez se convirtió el viernes último en el funcionario activo de cargo más elevado en ser designado como «significativamente corrupto». El Gobierno de EE.UU. le acusa de ofrecer «un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público paraguayo, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida». «Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros», añade.

La familia de Velázquez también fue alcanzada con la designación: su esposa la fiscala adjunta (con permiso) Lourdes María Andrea Samaniego González y sus hijos de Velázquez: Dionicio Adalberto Velázquez Giménez; Sonya Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza.

Hugo Velázquez aún no presentó por escrito su renuncia al cargo de vicepresidente y dijo que formalizará el martes 16 ante el Congreso. Verbalmente también ya anunció que dimitirá como presidenciable y principales dirigentes de su movimiento están en plenas conversaciones para designar a su reemplazante.

Mafia de fiscales y jueces El ex senador cartista González Daher inauguró la lista de «significativamente corruptos» en Paraguay aquel 10 de diciembre de 2019. La sanción de EE.UU. le alcanzó también au familia: su esposa Nélida Cháves de González y sus hijos Óscar Rubén González Chaves (concejal de Luque) y María González Cháves (ex funcionaria de Itaipú).

Un ex fiscal general El ex fiscal general Díaz Verón (hermano del gobernador cartista de Caazapá y precandidato a senador, Pedro Díaz Verón) también fue designado «significativamente corrupto» en diciembre de 2019. Actualmente enfrenta un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al no poder justificar casi G. 10.500 millones. Los familiares sancionados incluyen a su esposa María Selva Morínigo y sus hijos: Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y un hijo menor.

Diputado vinculado a narco Otro «significativo» es el acusado diputado cartista Ulises Quintana. Sigue en su banca y es protegido también de Cartes.

