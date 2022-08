Asunción: brutal choque deja varios heridos

Entornointeligente.com /

Frentistas de la obra del futuro túnel y rotonda en la zona de la avenida Américo Picco, la ruta PY01 (ex Acceso Sur) y la calle Avelino Martínez, conocida como cruce Tres Bocas , cuestionaron la lentitud con la que la empresa Tecnoedil SA está ejecutando los trabajos de la zona.

Los mismos no confían en que la firma culmine los trabajos en diciembre de este año, como se comprometió, pues aún falta mucho y las tareas avanzan «a pasos de tortuga», según señalaron. Es más, los trabajos debían culminar en junio último, pero esto no se cumplió.

«En realidad, la mayoría de los afectados no creemos que van a terminar en diciembre, porque la forma lenta en la que trabajan hace dudar. Si a este avance llegaron en más de un año, la verdad es que nos parece que no lo van a lograr», expresó Lea de López, una de las voceras de los comerciantes de la zona.

Al mismo tiempo, puso en duda el profesionalismo de los obreros, que según mencionó, ni saben qué hacer. «Esos trabajadores no parecen profesionales. Según lo que nos dicen a nosotros es que no quieren pagar bien a los obreros, por eso contratan a gente sin experiencia, que demasiado se nota porque todo el tiempo se pasan pensando, intentando hacer algo y no les sale», aseveró.

Al mismo tiempo, manifestó que los comercios ya están quebrados , pues nadie quiere ir a comprar nada en la zona. «Todos los que tenemos negocios ya estamos quebrados, nada ya no hay por aquí. Muy mal estamos todos y al Gobierno nada le importa. Nos arruinaron, nos sacaron nuestros trabajos. Ya ni por nuestra luz podemos pagar», expresó.

Contratista alega que se esfuerza para culminar A su turno, el representante del Tecnoedil , Paul Sarubbi , dijo que la empresa está redoblando esfuerzos para culminar la obra en diciembre y que ahora se enfoca en la construcción de las calles colectoras, que según indicó, en su momento no pudieron avanzar a causa de las líneas de la ANDE y cañerías de la Essap que estaba en el lugar.

Sin embargo, indicó que al no poder cerrar la vía al tránsito está dificultando las tareas. «Si pudiéramos cortar el tráfico nos sería más fácil hacer trabajos en paralelo, pero como eso no podemos hacer. Primero tenemos que terminar las calles colectoras y cuando culminemos eso se va a poder cargar la losa principal (del túnel). Una vez que eso ocurra solo nos faltará tareas de terminación y detalles. Queremos terminar en diciembre», indicó.

Cuando se le preguntó si iban a trabajar las 24 horas para acelerar los trabajos, dijo que podría ser, pero no lo confirmó. Respecto a las experiencia de los trabajadores, que cuestionaron los frentistas, Sarubbi indicó que «es una opinión particular» y que los ingenieros trabajan para el cumplimiento del cronograma. Empero, no especificó el porcentaje de avance de la obra.

Se adjudicó en 2019 La obra del túnel de tres bocas se adjudicó en diciembre de 2019, pero las obras sobre la ruta PY01 propiamente avanzan desde hace más un año, porque primero se mejoraron 40 km de desvíos. La construcción de esta infraestructura vial se adjudicó por G. 121.165 millones , pero el precio ya se infló a G. 130.880 millones , de acuerdo con los datos a los que accedió ABC, pero ya se adelantó que se tendrán más adendas que aumentarán más el precio final.

