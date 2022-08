Asunción: brutal choque deja varios heridos

Entornointeligente.com /

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presidido por el Abog. Jorge Bogarín Alfonso , en la sesión del martes 9 de agosto de 2022 resolvió enjuiciar a cuatro de seis fiscales a quienes abrió una investigación preliminar de oficio por supuestamente prestarse a los » aprietes » que proponía el condenado exdirigente deportivo Ramón González Daher , a través de denuncias y aperturas de procesos penales de estafas y apropiación para que este pueda cobrar sus préstamos con intereses usurarios.

Fiscal asegura que no se prestó a maniobras extorsivas En un descargo realizado por el fiscal Silvio Alegre al diario ABC Color, dio su versión de los hechos y manifestó: «Con respecto a la resolución tomada por el JEM, por la cual se decidió enjuiciar a cuatro fiscales, entre ellos a mí, debo aclarar que en mi caso es por supuesta inacción, es decir, me atribuyen el hecho de no haber desestimado las causas antes de la solicitud de informe proveniente de dicho órgano, una vez conocido aquel fallo condenatorio a Ramón González Daher (10 de diciembre de 2021), del cual se desprendió la sospecha acerca de la existencia de fiscales que se prestaron a maniobras de esa persona».

Agregó : «Al respecto, quiero mencionar que yo no me he prestado a ninguna maniobra del mismo ni formé parte de su sistema de ‘aprietes’ . Yo no llamé a ninguna de las personas denunciadas por Ramón González Daher, no las cité a indagatoria, conciliación, ni mucho menos imputé o acusé a las mismas. La realidad es que se establecen prioridades laborales, y en ese sentido, debido a la alta carga laboral, la Unidad a mi cargo se enfocó en investigar y obtener medios probatorios en casos graves como por ejemplo en hechos de homicidio, feminicidio, abuso sexual en niños, coacción sexual y violación, violencia familiar, lesión grave, entre otros».

Alegre también dijo : «Amén de todo ello, mi concurrencia a diario hasta la sede del Poder Judicial para la sustanciación de las diversas audiencias preliminares, juicios orales señalados y otras diligencias de carácter urgente, como los allanamientos, la atención de las causas ingresadas en los turnos, la atención al público (víctimas, denunciados, abogados, etc.) lo que genera una enorme carga laboral a diario».

Finalmente, mencionó: «De igual manera, me desempeño como fiscal de delitos electorales y fiscal especializado en maltrato animal , con lo cual, el volumen de causas es mayor en mi Unidad. Es decir, no desestimé aquellas denuncias formuladas por Ramón González Daher porque humanamente resultaba imposible atender todas las denuncias. Como muestra durante el año 2021, mi Unidad recibió 1.707 causas, por ello, reitero se priorizan aquellas más urgentes o de mayor complejidad. Recibí con sorpresa este enjuiciamiento dispuesto por el JEM pero confío en que serán analizadas estas y otras circunstancias por parte de sus miembros, a fin de que adopten una decisión justa, con respecto a mi persona».

Los cuatro primeros enjuiciados En la mencionada sesión, el Jurado decidió enjuiciar a los fiscales Silvio Alegre , Fátima Villasboa , Rodolfo Fabián Centurión y Mirtha Ortiz , porque supuestamente no desestimaron las denuncias que tenían como fin coaccionar a los denunciados por Ramón González Daher. En algunos casos solamente se archivaron las denuncias, y en otros decidieron cerrar las denuncias luego de que el 10 de diciembre de 2021 un tribunal de sentencia denunciara la maniobra a la que se prestaron jueces y fiscales para que González Daher utilice a la justicia como una agencia de cobro de guaraníes al «apretar» a sus deudores para que paguen sumas exorbitantes.

Legisladores rechazaron el enjuiciamiento Sin embargo, dos fiscales tuvieron mejor suerte que los agentes enjuiciados y de la mano de los legisladores miembros del JEM senador Silvio Facetti y diputados Rodrigo Blanco Amarilla y Hernán David Rivas , votaron por no hacer lugar al enjuiciamiento a los fiscales Francisco Torres y Sandra Ledesma.

Argumentaron que ambos agentes han desestimado o archivado las causas penales que se encontraban abiertas antes de que las mismas trascendieran como denuncias de «aprietes» conocidos en diciembre de 2021 cuando se dio la sentencia condenatoria para Ramón González Daher.

En la sesión ordinaria de este martes 16 de agosto , el Jurado aún no analizará la situación de otros fiscales y jueces que podrían estar comprometidos con las aperturas de causas penales de estafas y apropiaciones y admisión de las mismas, respectivamente,

