Asunción: brutal choque deja varios heridos

– ¿Cómo recibió la noticia de la sanción de Estados Unidos al Vicepresidente?

– Me produce una profunda tristeza por la mala reputación que se le agrega a nuestro país. Primero fue el ex Presidente al que se compromete en corrupción y terrorismo. Ahora es el Vicepresidente en ejercicio. Este informe está desnudando una crisis grave que sufre nuestro país en materia de corrupción. Es un asunto que ya lo sabíamos todos pero que lo diga el Gobierno de Estados Unidos como resultado de investigaciones hace que entendamos que todo esto que está pasando requiere una respuesta desde la ciudadanía. Es una noticia que ojalá impacte en la ciudadanía para forzar los cambios que necesita el país.

– ¿Se descalabra el partido Colorado?

– En realidad es el descalabro de un modelo de corrupción. Esto no es contra el partido Colorado. Es contra el modus vivendi de un grupo de gente que se apoderó del poder político y económico. Esto es el corolario de toda esta violencia que la gente ha ido observando cada vez más cerca. Me hace acordar del crimen de Vita Aranda en un festival de música en San Bernardino. Imagínese, la presencia del crimen organizado en un lugar de recreación tan cercano a Asunción. Me hace acordar del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el crimen del intendente de Pedro Juan Caballero, en fin, ya no son crímenes que se producen solamente en la frontera. El dinero de la corrupción, de la mafia, está operando ya desde nuestras instituciones fuertemente inficionadas por la corrupción y el crimen.

– Es la primera vez que sucede en la historia política del país…

– Es la primera vez que un Vicepresidente en ejercicio y un ex Presidente de la República son calificados como «significativamente corruptos». Es una verguenza..

– En el 2013 nosotros decíamos que Horacio Cartes Presidente traería un trágico futuro para el país, una persona vinculada al contrabando, al lavado de dinero. En ese entonces, el crimen organizado estaba en Amambay, en Pedro Juan, en un pequeño departamento del país. Fíjense lo que ha pasado a partir de ahí y el costo que estamos pagando los paraguayos por aquella elección que hicieron los paraguayos. Hoy vemos al crimen organizado extendido en todo el territorio nacional y vemos a ese dinero sucio controlando instituciones estratégicas de la democracia como la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso nacional.

– Antes algunos decían que ese discurso que usted tenía: «Paraguay sin mafia» no era sino una manifestación de rencor contra Cartes. ¿Tenía algún fundamento?

– Nosotros veíamos lo que nos pasaba en el Paraguay. Nosotros asumimos la decisión de enfrentarlo. No fue fácil pero dijimos: «vamos a enfrentar» y eso significaba decir las cosas por su nombre y apellido. Entonces, hay que decir que aquel que es contrabandista es contrabandista, no un empresario exitoso como querían hacer creer. Tanto estaba inficionada la corrupción que ya parecía normal que miembros del crimen organizado y el lavado de dinero circulen normalmente como personas exitosas, como grandes personajes de la sociedad. Esa normalización de la delincuencia ya estaba causando mucho daño y nosotros resolvimos enfrentar con nombre y apellido. Mucha gente nos decía: «estamos cansados de escucharte hablar de la mafia, de que las instituciones están controladas por mafiosos». Mucha gente que nos criticaba por señalarlo siempre a Cartes hoy nos dan la razón. Nos decían que nosotros exagerabamos pero hoy la ciudadanía puede darse cuenta que no era así.

– Cartes no tiene ningún proceso en Paraguay, hasta hoy…

– Eso es lo extraño. Desde Estados Unidos nos vienen a señalar que está identificado como un señor «significativamente corrupto». Ahora se agrega el nombre de Vicepresidente. Tampoco está señalado como corrupto ante la justicia paraguaya. Eso le da la pauta que nuestras instituciones están controladas por la corrupción y el crimen. Fíjese lo que pasó con el caso Marset. Cuando el fiscal tiene la causa, la conoce, no investiga, protege, finalmente eso termina con el asesinato del fiscal Pecci. Es decir, se nota la complicidad del fiscal Lezcano en todo el procedimiento. Un Poder Judicial, una Fiscalía que protege, que garantiza impunidad, no persigue a la delincuencia sino obra al revés, quiere decir que no responde a los ciudadanos de este país sino forman parte y dan protección e impunidad a la corrupción y el crimen organizado…

– El Gobierno norteamericano habló de un millón de dólares en coimas para cajonear una investigación contra el Vicepresidente… ¿Quién será el funcionario? ¿Qué investigaba?

– Aparentemente se refiere al Vicepresidente, involucrado en un intento de soborno que afecta precisamente a funcionarios judiciales. De eso se trata. Se denuncia al Vicepresidente operando en beneficio o buscando impunidad mediante un soborno a las autoridades, a los funcionarios judiciales en este caso.

– ¿Estados Unidos le facilita a la justicia paraguaya elementos para llegar hasta el fondo?

– Y bueno, las únicas investigaciones que se han hecho en el Paraguay, que han terminado en imputaciones, con detenciones o con éxito, son precisamente las investigaciones que se han realizado mediante operaciones que vienen del exterior. O fueron los americanos o la Policía europea. Vienen al Paraguay con evidencias y se ponen a investigar como hicieron con el Operativo A Ultranza. Eso no fue una investigación de la Fiscalía. Al contrario, a la Fiscalía paraguaya la tenían casi controlada. No le dieron información hasta el día de la intervención (para los allanamientos). Sabían que se podía filtrar. Sabían que está inficionada por la corrupción. Estas investigaciones son iniciadas en el exterior porque no se fían de la policía y de los administradores de justicia de nuestro país.

– ¿Qué se plantea a partir de ahora si este tronco de sinverguencería está minado de corruptos?

– Necesitamos con urgencia la alternancia. Este es un momento crucial para la sociedad. Necesitamos unir a toda la gente decente. En la Concertación estamos todos. No es una unidad contra los colorados. La Concertación es con los colorados. Es la unidad para enfrentar a la mafia que se disfraza con ese color. La Concertación quiere ofrecer a la ciudadanía el cambio. El paso que necesita el Gobierno de nuestro país es la alternancia y eso lo vamos a lograr mediante la gran fuerza que se está organizando y que converge en la Concertación.

– Indudablemente es inmejorable la posición del partido Liberal después de estas revelaciones que afectan prácticamente al núcleo del partido oficialista…

– Yo creo que hoy ya no es tiempo de partidos. Este es un momento crucial, relevante para la unidad del pueblo paraguayo, de la gente decente. La Concertación es el punto de unión de nuestra Patria. Tenemos que unirnos los que queremos sacudir al Paraguay del sicariato, del contrabando, del crimen organizado. El que está inficionado no es el Paraguay de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ilustres antepasados. Estamos en un país atrapado por el bandidaje. A partir del 2023 tenemos que reconstruir este país con gente decente y laboriosa. Debe ser una fuerza amplia, patriótica por sobre todas las cosas. No debe confundirse con un solo partido. No es tiempo de partido. Es tiempo de la Patria. Es la unidad de la gente decente para vencer a la mafia.

– ¿Cuál debe ser la fórmula para llegar sin traumas a este proceso de concertación?

– Estamos en ese proceso que debe finiquitarse con la alternancia. Ese es el primer paso. El segundo paso, ya desde el 2023, debe ser una gran concertación económica y social donde participen todos los sectores: el empresariado grande, mediano y pequeño, el sector agrícola, el sector productor, el industrial, el campesino. Debe ser un foro donde podamos sentarnos todos juntos y ver, entender y conocer lo que recibimos, lo que nos dejan y, a partir de ahí, empezar a construir o a reconstruir el Paraguay que nosotros soñamos, el Paraguay que queremos. La marcha debe ser paso a paso buscando grandes consensos para recuperar un Poder Judicial independiente y ordenar la institucionalidad hoy corroída por la corrupción.

– ¿Qué plantea sobre el Poder Judicial y la Fiscalía?

– El Poder Judicial y la Fiscalía deben ser objetos de un profundo cambio, absolutamente.

– ¿Cuál es la chapa presidencial que va a presentar? ¿Correrá con Soledad Núñez?

– Este lunes vamos a dar a conocer oficialmente la chapa. Vamos a presentar un proyecto político plural. En la Concertación tiene que estar representado todo el Paraguay. Tenemos que ser amplios y eso lo vamos a expresar en la chapa. Lo que es imprescindible entender es que la Concertación no se agota en la chapa. La gobernabilidad forma parte principal de la Concertación. La concertación económica y social que tenemos que construir son cuestiones centrales. El proyecto es mucho más amplio y plural que contiene cuestiones que hacen a una propuesta de país que queremos…

– ¿Por qué elegiría a Soledad Núñez? Se da como un hecho que es ella…

– Hemos hablado con Soledad por supuesto. Soledad Núñez es una profesional joven que ha tenido una trayectoria importante en la gestión pública, transparente, eficiente. Creo que es una persona que tiene un gran trabajo en los sectores independientes. Me parece una mujer importante en la gran tarea que tenemos que trabajar a partir de la victoria en el 2023.

– El anuncio de su dupla va a traer cola después del lunes. Traerá enojados, pichados y defraudados con toda seguridad…

– Yo creo que no. Tenemos que actuar con mucha madurez política en un momento tan importante como es hoy. No podemos asumir ese tipo de actitudes por la designación de una chapa. Reitero, tenemos que tener una visión mucho más amplia. Algunas personas posiblemente mostrarán su disconformidad. No podemos satisfacer a todos los sectores pero estoy absolutamente convencido que la Concertación está firme, está sólida y que esta chapa, aún con alguna discrepancia que pueda generar en algún sector, será muy fuerte para alcanzar la victoria.

– ¿Van a invitar oficialmente a colorados ?

– En la Concertación está el Paraguay. Por supuesto que deben estar también los colorados.

– Se manejó en algún momento la dupla Efraín-Hugo Estigarribia, por ejemplo…

– También. Es una de las figuras que estuvimos trabajando y evaluando. Pero también está Esperanza Martínez…, hay muchas figuras que realmente son importantes. Pero nosotros tomamos una decisión en función de una serie de analisis y sobre todo con la convicción de que es la chapa que mejor representa al proyecto.

– ¿Po rqué una mujer?

– Nosotros vamos a garantizar la presencia de la mujer. Nosotros estamos con la paridad. Vamos a tener un gabinete paritario. No podemos pensar en un Paraguay sin una presencia central en protagonismo y participación de la mujer paraguaya.

– ¿Usted ya se tomó sus precauciones personales de seguridad para encarar la campaña electoral? Se habla bastante de la presencia cada vez más efectiva del crimen organizado…

– Desde luego que estamos expuestos. Hace tiempo que estamos alertados de las consecuencias de nuestro posicionamiento. Esto no tiene marcha atrás pero sabemos cuál es el precio que tenemos que pagar. No hay otro camino que resistir, enfrentar y vencer. Tengo que reconocer que mis amigos cada vez más me insisten en la necesidad de establecer una serie de medidas de seguridad viendo todos los peligros que están latentes.

