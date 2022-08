Entornointeligente.com /

A través de su cuenta en la red social Twitter, Jiménez difundió el artículo especial Síndrome pos-COVID, de la editorial de acceso abierto MDPI, donde explica cómo se han convertido en un problema clínico y social las secuelas del coronavirus.

«Las secuelas COVID-19 son un importante problema clínico y social. Se observa en los pacientes fatiga crónica, tos y confusión mental. Asumir que la COVID-19 es como una ‘gripe’ es una visión errada. Existen al menos 50 secuelas reportadas por investigaciones clínicas en el mundo», enfatizó la titular del Ministerio para Ciencia y Tecnología.

El artículo, titulado Características y factores de riesgo de larga duración de la COVID: Análisis Retrospectiva de los pacientes del Registro STOP-COVID del estudio PoLoCOV , es una recopilación de las investigaciones realizadas por los departamentos de medicina de distintos países.

Un fragmento de la publicación muestra que los estudios efectuados en los pacientes a evaluar, durante un seguimiento de tres meses, establece que las manifestaciones clínicas más comunes son la fatiga crónica, la tos y la niebla cerebral, refiere una nota del portal AVN.

«Entre los síntomas más frecuentes se incluyeron la fatiga crónica (35,6%), la tos (23,0%) y un conjunto de síntomas neurológicos llamados niebla cerebral (12,1%).

Entre los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome de la COVID se incluyeron el género femenino (OR) 1,48, 95% intervalos de confianza (CI) (1.19–1.84), COVID-19 (OR: 1.56, CI: 1.002.42), disnea (OR: 1.31, CI: 1.021.69), y dolor en el pecho», texto del artículo.

Ante esta situación, la ministra Jiménez instó a la población a acudir a los puntos de vacunación desplegados en todos el país, para aplicarse la dosis correspondiente contra la COVID-19.

«Vacunarse y recibir el refuerzo es la mejor elección para la vida, acércate al centro de vacunación más cercano ¡La pandemia no ha terminado!», escribió en la red social.

