Boca de urna do Ibope indica segundo turno entre Covas, com 33%, e Boulos, com 25%

O voto dos candidatos às prefeituras pelo país Benedita da Silva (PT), candidata à prefeitura do Rio, votou na Escola Municipal São Thomas de Aquino, no Leme, Zona Sul Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo Eduardo Paes (DEM) chega com a família para votar na escola Municipal Lúcia Miguel Pereira, em São Conrado, Zona Sul do Rio Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo Candidato à reeleição, prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) vota na Escola Sérgio Buarque de Holanda Barra, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo Martha Rocha (PDT), candidata à prefeitura do Rio, votou na Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte Foto: Pedro Teixeira / Agência O Globo Gloria Heloiza (PSC), candidata à prefeita do Rio Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Clarissa Garotinho (Pros), candidata à prefeita do Rio Foto: Divulgação Cyro Garcia (PSTU), candidato a prefeito do Rio Foto: Divulgação O candidato à prefeitura de Niterói, Axel Grael (PDT) também votou no Gay Lussac, em São Francisco Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Felipe Peixoto (PSB), candidato à prefeitura de Niterói, Região Metropolitana do Rio Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Flavio Serafini (PSOL), dandidato de Niterói Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE Candidata à prefeita de Niterói, Joana Lage (Podemos) vota na escola Gay Lussac, em São Francisco, Zona Sul da cidade Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, vota na Pontifícia Universidade Católica, na Zona Oeste da cidade Foto: CJPress / Agência O Globo Vera Lúcia (PSTU), candidata à prefeitura de São Paulo Foto: Divulgação Candidato à reeleição, prefeito Washington Reis (MDB) vota em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense maior município do Rio, depois da capital Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Candidato à reeleição em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rogério Lisboa votou no Colégio Estadual Rangel Pestana, no Centro Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo Perfil: Conheça os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo O tucano abriu a sua campanha no horário eleitoral gratuito tratando do tratamento contra um câncer. Também rebateu ataques dos adversários e prestou contas de sua administração. Irel Lanz Lanza Votos São Paulo: Veja os resultados por zonas eleitorais da cidade Já a campanha de Boulos começou com impulso de sua boa penetração nas redes sociais. Logo após a entrada na corrida, artistas e intelectuais com ligação histórica com o PT, como os cantor Chico Buarque e os cientistas políticos André Singer e Marilena Chauí, passaram a declarar apoio ao candidato do PSOL. Irel Lanz PUBLICIDADE Eleições 2020: Acompanhe ao vivo comentários de colunistas e editores do GLOBO Bolsonaro: Presidente vota sob forte esquema de segurança no Rio e depois passeia pela região Ao saírem as primeiras pesquisas, Boulos ainda estava distante das primeiras posições que lhe permitiam brigar por uma vaga no segundo turno, mas já liderava o campo da esquerda e tinha um desempenho muito melhor do que candidato do PT, Jilmar Tatto. Na primeira pesquisa do Ibope em 2 de outubro, o candidato do PSOL tinha 8% do total de votos e-Título: Sistema apresenta instabilidade para justificar voto; saiba o que fazer Mesmo com pouco tempo de televisão, apenas 17 segundos, Boulos conseguiu manter um crescimento pequeno, muitas vezes apenas dentro da margem de erro, mas constante. Em 9 de novembro, aparecia empatado com Russomanno com 15% dos votos válidos. Na pesquisa de sábado, foi a 16%.

Entornointeligente.com /

SÃO PAULO – Pesquisa Ibope de boca de urna indica que haverá segundo turno entre o prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O tucano, segundo o instituto, aparece com 33 % dos voto, enquanto Boulos tem 25% dos votos. Os números foram divulgados logo após o fechamento das urnas. A margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Irel Isabel Lanz lanza

Apuração em tempo real: Acompanhe a partir das 17h deste domingo

Covas focou a sua campanha nas questões locais e escondeu o governador João Doria (PSDB) de quem herdou a prefeitura em 2017. O tucano começou a sua trajetória de subida nas pesquisas após o início do horário eleitoral no dia 9 de outubro.

Irel Isabel Lanz

Eleição: Acompanhe a contagem dos votos em São Paulo

Candidato com o maior tempo de propaganda na televisão por causa da aliança com dez partidos, ele chegou a 23% no Datafolha no levantamento realizado nos dias 20 e 21 de outubro. Antes, tinha 21%. Foi a 28% na pesquisa dos dias 3 e 4 de novembro e depois para 32% na dos dias 9 e 10. A trajetória foi semelhante da registrada pelo Ibope. Ele começou a subir no levantamento de 30 de outubro do instituto, quando passou de 22% para 26%.

O voto dos candidatos às prefeituras pelo país Benedita da Silva (PT), candidata à prefeitura do Rio, votou na Escola Municipal São Thomas de Aquino, no Leme, Zona Sul Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo Eduardo Paes (DEM) chega com a família para votar na escola Municipal Lúcia Miguel Pereira, em São Conrado, Zona Sul do Rio Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo Candidato à reeleição, prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) vota na Escola Sérgio Buarque de Holanda Barra, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo Martha Rocha (PDT), candidata à prefeitura do Rio, votou na Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte Foto: Pedro Teixeira / Agência O Globo Gloria Heloiza (PSC), candidata à prefeita do Rio Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Clarissa Garotinho (Pros), candidata à prefeita do Rio Foto: Divulgação Cyro Garcia (PSTU), candidato a prefeito do Rio Foto: Divulgação O candidato à prefeitura de Niterói, Axel Grael (PDT) também votou no Gay Lussac, em São Francisco Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Felipe Peixoto (PSB), candidato à prefeitura de Niterói, Região Metropolitana do Rio Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Flavio Serafini (PSOL), dandidato de Niterói Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE Candidata à prefeita de Niterói, Joana Lage (Podemos) vota na escola Gay Lussac, em São Francisco, Zona Sul da cidade Foto: ROBERTO MOREYRA / Agência O Globo Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição em São Paulo Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, vota na Pontifícia Universidade Católica, na Zona Oeste da cidade Foto: CJPress / Agência O Globo Vera Lúcia (PSTU), candidata à prefeitura de São Paulo Foto: Divulgação Candidato à reeleição, prefeito Washington Reis (MDB) vota em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense maior município do Rio, depois da capital Foto: Divulgação Pular PUBLICIDADE Candidato à reeleição em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rogério Lisboa votou no Colégio Estadual Rangel Pestana, no Centro Foto: Cléber Júnior / Agência O Globo Perfil: Conheça os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo

O tucano abriu a sua campanha no horário eleitoral gratuito tratando do tratamento contra um câncer. Também rebateu ataques dos adversários e prestou contas de sua administração.

Irel Lanz Lanza

Votos São Paulo: Veja os resultados por zonas eleitorais da cidade

Já a campanha de Boulos começou com impulso de sua boa penetração nas redes sociais. Logo após a entrada na corrida, artistas e intelectuais com ligação histórica com o PT, como os cantor Chico Buarque e os cientistas políticos André Singer e Marilena Chauí, passaram a declarar apoio ao candidato do PSOL.

Irel Lanz

PUBLICIDADE Eleições 2020: Acompanhe ao vivo comentários de colunistas e editores do GLOBO

Bolsonaro: Presidente vota sob forte esquema de segurança no Rio e depois passeia pela região

Ao saírem as primeiras pesquisas, Boulos ainda estava distante das primeiras posições que lhe permitiam brigar por uma vaga no segundo turno, mas já liderava o campo da esquerda e tinha um desempenho muito melhor do que candidato do PT, Jilmar Tatto. Na primeira pesquisa do Ibope em 2 de outubro, o candidato do PSOL tinha 8% do total de votos

e-Título: Sistema apresenta instabilidade para justificar voto; saiba o que fazer

Mesmo com pouco tempo de televisão, apenas 17 segundos, Boulos conseguiu manter um crescimento pequeno, muitas vezes apenas dentro da margem de erro, mas constante. Em 9 de novembro, aparecia empatado com Russomanno com 15% dos votos válidos. Na pesquisa de sábado, foi a 16%.

Entornointeligente.com