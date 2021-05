Colombia en llamas: el partido con Argentina y el futuro de la Copa América

Entornointeligente.com / Informate más ¿Qué pasa en Colombia? Hartazgo

El partido entre Deportes Tolima y Red Bull Bragantino, de Brasil, por el grupo de Talleres en la Sudamericana, fue trasladado a San Cristóbal, Venezuela, según informó la Conmebol desde su sede en Luque, Paraguay.

Este es el segundo partido seguido que la entidad saca de Colombia ya que este miércoles confirmó que La Equidad- Gremio, por el grupo de Lanús en la Sudamericana, se trasladará a la ciudad ecuatoriana de Ambato. La misma sede recibirá el choque entre Santa Fe y Junior, por el grupo de River en la Libertadores.

Con este panorama, la visita de la Argentina a Barranquilla para enfrentar a Colombia por la 8va fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 del próximo martes 8 de junio es una incógnita .

En la prensa colombiana ya empezaron a especular con el cambio de sede y las opciones van desde Lima (Colombia jugará allí contra Perú el martes 4) hasta Miami.

El cambio de localía también desencadenaría la baja de Colombia como sede de la próxima Copa América , una situación que se baraja desde el inicio del estallido social en dicho país.

El Gobierno colombiano tiene cada vez menos respaldo político para recibir al tradicional torneo sudamericano y a esto se le suma que en las próximas horas se confirmará la salida del Gabinete de Ernesto Lucena, ministro de Deporte y una de las caras visibles de la organización, reportaron medios locales.

De hecho, Lucena participó hace diez días del acto de lanzamiento de la canción oficial de la Copa América.

