Dolce & Gabbana quer US$ 600 milhões de blogueiros, após post que viralizou com propaganda tachada de xenófoba

A companhia afirma que os dois blogueiros foram os maiores culpados por uma amarga crise entre a Dolce&Gabbana e o mercado chinês em 2018.

No final daquele ano, a Dolce&Gabbana ia fazer um grande desfile na cidade de Xangai. E na divulgação decidiram fazer uma mistura de culturas: contrataram uma modelo chinesa que, vestida com trajes típicos do país asiático, buscava comer pratos italianos, como pizza e espaguete (mas usando hashis em vez de garfo e faca)

O esquema não deu muito certo, a cena ficou meio atrapalhada. Ato contínuo, a comunidade chinesa reagiu, tachando a peça de xenófoba e dizendo que ela menosprezava a cultura chinesa. Houve pedidos de boicote à empresa nas redes sociais. Os vídeos com a cena foram apagados

A situação só fez piorar quando foi divulgado um diálogo entre a modelo e Stefano Gabanna, um dos fundadores da grife. Ele foi grosseiro e não admitiu que a peça de marketing foi discriminatória ou racista. Depois escreveu que, “se os chineses ficam ofendidos por uma garota que come pizza ou macarrão com hashis, isso significa que se sentem inferiores, e isso não é o problema nosso”

Ainda por cima, criticou o consumo de carne de cachorros pelos chineses. E garantiu que, depois do ocorrido, passaria a definir a China como “país de merda e mafioso”

Tudo isso — o vídeo desastrado e os comentários do executivo — foi divulgado pelo perfil dos influencers no Instagram. Consequência: o caso viralizou, e o desfile em Xangai foi cancelado. A grife passou a ser alvo de boicote na China e perdeu milhões de dólares, que agora quer recuperar no processo

