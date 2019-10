Astrofísica premiada lembra críticas por deixar filha para viajar a trabalho: 'Tive minha capacidade como mãe questionada'

Entornointeligente.com /

RIO – Desde pequena, Marina Trevisan queria estudar as estrelas. Mas elas pareciam distantes demais, literal e metaforicamente. Foi apenas quando estava perto de concluir a graduação em Engenharia Elétrica, que ela decidiu que queria voltar para o desejo de menina. Começou a estudar mátérias que não tinha visto na faculdade para a prova de mestrado em Astrofísica, visto que não parecia tão vantajoso prestar vestibular novamente e cursar uma graduação em que veria vários assuntos de novo. Foi só aí que seu sonho pareceu estar há menos anos-luz de distância.

O assunto que Marina estuda está bem longe do planeta Terra. Atualmente professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com dois pós-doutorados em Astrofísica — um deles feito na França —, ela quer entender por que, em determinado momento, as galáxias simplesmente param de produzir estrelas. Segundo ela, existem diversas formas de estudar a questão:

— Cada um tenta uma abordagem diferente. Eu proponho uma abordagem envolvendo uma técnica que foi desenvolvida por mim e por colaboradores. Tem vários caminhos. Alguns mais compreendidos, outros menos. Eu foco nos menos.

Marina Trevisan, em sessão de fotos com a L'óreal Foto: Divulgação L'óreal Não é só em sua pesquisa que Marina trilha o caminho mais difícil. Dois meses após ser aprovada no mestrado, ela engravidou. Apesar do apoio do marido, a maternidade se colocou como mais um desafio.

Ainda que ela afirme que a Astronomia não é a área mais desigual dentro das ciências exatas no que diz respeito à quantidade de mulheres que pesquisam, ela enfrentou diversos julgamentos após a maternidade.

PUBLICIDADE CELINA conversou com Marina sobre sua carreira, a maternidade durante o mestrado e os desafios de ser mulher em uma área predominantemente masculina, além do prêmio “Para mulheres na ciência” , fruto de uma parceria entre a L’óreal Brasil, a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), que ela recebeu na última quarta-feira.

Confira abaixo a entrevista:

Trabalhando em uma área que ainda é prioritariamente masculina, você enfrenta muito machismo no seu cotidiano? A Astronomia não é a pior das áreas, nesse sentido. Quando eu entrei em Engenharia, tinham duas meninas em uma turma de 50. Eu era metade do corpo feminino da minha turma. Na Astronomia, aproximadamente 30% das pesquisadoras são mulheres.

O machismo não está só nessa área, mas em todas. Não só na academia, não só na ciência no geral. Está nas coisas sutis do dia a dia. É por isso também que nós (mulheres) ainda não temos uma confiança muito grande em nós mesmas.

Você engravidou durante o mestrado. Como foi essa experiência? A sorte foi que o pai da minha filha é realmente pai. No geral, a carga dos filhos recai mais sobre a mulher. Se tivesse sido só eu, se não tivesse suporte… teria sido bem complicado.

Mas, ainda assim, é uma área que requer que a gente viaje muito, é mais internacionalizada, tem bastante congressos internacionais. Essas coisas complicaram um pouco. “O pai dela (da filha) também ficou um tempo fora. Ele não ouviu uma palavra sequer quando passou um ano na Argentina trabalhando. Quando eu passei dois meses na Inglaterra, também a trabalho, tive a minha capacidade como mãe questionada.”

Continuar fazendo pesquisa foi mais difícil depois que você se tornou mãe? Com certeza! Tem outro fator que é o seguinte: a cobrança é sempre maior em cima da mulher. O pai dela também ficou um tempo fora. Ele não ouviu uma palavra sequer quando passou um ano na Argentina trabalhando. Quando eu passei dois meses na Inglaterra, também a trabalho, tive a minha capacidade como mãe questionada.

A gente escuta muito que está abandonando a filha, que é uma mãe horrível. A gente tem que se esforçar para não se sentir culpada. Quando a mulher faz isso, parece que ela é uma péssima mãe.

